Destaca Durango con red de rehabilitación gracias al esfuerzo del DIF: José Aispuro

Durango, Durango a 09 de Febrero de 2021.- “Hoy Durango destaca a nivel nacional con una Red de Rehabilitación que asegura el acceso a una atención especializada, integral y oportuna para todos”, expresó el gobernador José Aispuro Torres al reconocer el esfuerzo del DIF Estatal para brindar protección a quienes más lo necesitan.

Con una inversión de más de 200 millones de pesos, estamos creando seis centro de rehabilitación nuevos en Durango Oriente, Santiago Papasquiaro, Lerdo, El Salto Pueblo Nuevo, Vicente Guerrero y Tamazula, además de los dos que ya existen en Gómez Palacio y la capital, destacó el Mandatario Estatal.

“Esta misma semana, habremos de poner en operación el Centro de Tamazula, que ya está totalmente equipado, con personal contratado y capacitado para recibir pacientes de toda la región”, adelantó Aispuro Torres al realizar un recorrido de supervisión de avances en el CREE Oriente de Durango.

En rueda de prensa, el Gobernador acompañado de la Presidenta del DIF Estatal, Elvira Barrantes, informó que a la fecha se han brindado hasta 445 mil consultas y terapias en los CREE´s que ya están funcionado, esto además de los servicios de traslado de pacientes que se realizan a través del programa de transporte adaptado Ruta Azul, el cual consta de 19 rutas y llegará a 26 más.

Hoy Durango es referente a nivel nacional con programas y esquemas de protección a los más vulnerables, dijo el Jefe del Ejecutivo al agradecer el compromiso y la sensibilidad, de su esposa y todo el personal del Sistema DIF para seguir laborando aún en Pandemia.

Hemos realizado un trabajo arduo desde el DIF; no estoy sola, he contado siempre con el apoyo del Gobernador que nunca me dice que no para lograr ampliar los servicios, apoyos y vamos por más, dijo la Señora Elvira al dar a conocer avances sobre el trabajo de la noble institución a su cargo, como el incremento en el número de los CREE´s.

En la visita por las instalaciones del edificio Oriente, estuvo presente Bryan Adrián Reyes Escobedo, paciente del CREE, quien a causa de un accidente perdió la movilidad de varias partes de su cuerpo, misma que ha ido recuperando poco a poco al recibir atención de calidad. “Bryan estuvo muy grave y gracias al esfuerzo de la señora Elvira y su equipo, ya cuenta con mejorías en su salud y mayor movilidad”, aseguró Margarita Escobedo, madre del joven.

