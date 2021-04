Despiden a policía acusado de emplear la fuerza en detención de un soldado afrolatino en Virginia

(AGENCIAS) 12 de Abril de 2021.- Uno de los dos agentes de policía acusados de rociar con gas pimienta y apuntar con sus armas a un subteniente del Ejército durante una parada de tráfico en Virginia fue despedido, según se informó a última hora de este domingo y horas después de que el gobernador, Ralph Northam, pidiera una investigación independiente sobre el caso.

Autoridades de la ciudad de Windsor dijeron en un comunicado que se unían al llamado del gobernador Ralph Northam para solicitar una investigación por parte de la Policía Estatal de Virginia sobre el hecho ocurrido en diciembre de 2020 en el que dos oficiales de Windsor fueron acusados de desenfundar sus armas y apuntarlas al subteniente del Ejército estadounidense, Caron Nazario.

Nazario, que es afrolatino, también fue rociado con gas pimienta y tirado al suelo por los agentes, Joe Gutiérrez y Daniel Crocker, según la demanda que presentó a principios de este mes contra ellos.

Las dos partes del caso discuten lo que ocurrió, pero Crocker escribió en un informe que creía que Nazario estaba “eludiendo a la policía” y que lo consideraba una “parada de tráfico de alto riesgo”.

El abogado Jonathan Arthur dijo a The Associated Press que Nazario no estaba tratando de eludir al oficial, sino que estaba tratando de parar en una zona bien iluminada.

En el comunicado de esta noche, los oficiales de Windsor dijeron que una investigación interna abierta en ese momento sobre el uso de la fuerza determinó que no se siguió la política del departamento.

Los funcionarios señalaron, además, que se tomaron medidas disciplinarias y Gutiérrez fue despedido desde entonces.

Las autoridades correspondientes señalaron que se están acercando a las partes interesadas de la comunidad para establecer un diálogo y con ello evitar que situaciones como ésta se repitan en un futuro. También subrayaron que los oficiales fueron capacitados en enero pasado.

“Nos entristece que sucesos como éste den una imagen negativa de nuestra comunidad. En lugar de desviar las críticas, hemos abordado estos asuntos con nuestro personal administrativamente”, añadieron.

Northam calificó el encuentro de diciembre de 2020 como “perturbador” en un tuit, añadiendo que ordenó a la Policía Estatal que revisara lo sucedido.

“Nuestra mancomunidad ha hecho un trabajo importante en la reforma policial, pero debemos seguir trabajando para garantizar que los virginianos estén seguros durante las interacciones con la policía, que la aplicación de las leyes sea justa y equitativa, y que las personas rindan cuentas”, apuntó Northam.

El jefe de policía de Windsor no respondió a los mensajes enviados a través de la página de Facebook del departamento de policía durante el fin de semana.

