Despertar tu alma, sacudir tu vida

*- Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio… Paulo Coelho.

*- No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas… Mary Shelley.

*- La vida es demasiado corta, o demasiado larga, para permitirme el lujo de vivirla mal… Paulo Coelho.

*- Llegará el momento en nuestra vida donde al mirar atrás, podemos darnos cuenta que la vida no era para analizarla, ni para entenderla, ni para complicarla, solo era… para ¡vivirla! y quizás en ese momento tengamos muy poco tiempo para hacerlo… Álvaro Mora.

*- No hagas nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos… Filipenses 2:3

*- El viaje más maravilloso no es el Centro de la Tierra o a los confines del Universo, sino al fondo de uno mismo… Julio Verne.

*- La gente sacrifica el presente por el futuro. Pero la vida solo está disponible en el presente. Es por ello que deberíamos andar de forma que cada paso nos lleve al aquí y al ahora… Thich Nhat Hanh.

*- Que cosa tan extraña es el hombre: Nacer no pide. Vivir no sabe y morir no quiere… Facundo Cabral.

