Despertar tu alma, sacudir tu vida

*- La inteligencia es la capacidad de resolver los problemas que acompañan al individuo, pero esta cultura nos confundió haciéndonos creer que inteligente es el que acumula más conocimientos, pero si no existe la aplicación de los mismos tampoco existe la inteligencia… Leonardo Stemberg.

*- Aprendí que no existen los errores, existen las lecciones. Aprendí que no existen los problemas, existen las bendiciones. Aprendí que no existen los finales, existen las transformaciones. Aprendí que todo es energía y que tú eliges dónde la pones… Arnau de Tera.

*- Hay tres monstruos que no nos permiten avanzar: tengo que hacerlo bien, tienes que tratarme bien, y el mundo debe ser fácil… Albert Ellis.

*- El conocimiento humano deriva de tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento… Platón.

*- Estoy en una etapa de mi vida en que solo me creo lo que me demuestran… El Principito.

*- Me enamoré de la vida, es la única que no me dejará sin antes yo hacerlo… Pablo Neruda.

*- Hoy en día, la gente sabe el precio de todo, pero no conoce el valor de nada… Oscar Wilde.

*- Una crisis actúa como un martillo, si eres de cristal te rompe, pero si eres de hierro te forja… Alfonso Malpica.

*- No almacenes en tu mente información inútil. Olvida cuando no te sea de utilidad. Solamente así podrás llenarla de pensamientos divinos, renovando tu fortaleza mental… Swami Sananda.

*- Tres cosas que nunca debes perder: Tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser.

*- Aunque el miedo tenga más argumentos, elige siempre la esperanza… Séneca.

*- Deja ir lo que tu mente persigue y encontrarás lo que tu alma necesita… Diana Granda.

*- La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce… Aristóteles.

*- Es mejor cambiar una opinión, que persistir en una equivocación… Sócrates.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet