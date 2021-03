Deshaun Watson recibe demanda por presunta agresión sexual

(AGENCIAS) 17 de Marzo de 2021.- Deshaun Watson, quarterback de los Texans de Houston, se encuentra envuelto en la polémica después de que en redes sociales el abogado, Tony Buzbee, revelara que el jugador de la NFL fue demandado por presunta agresión sexual.

A través de su cuenta personal el QB aseguró: «Como resultado de una publicación en las redes sociales del abogado de una demandante que buscaba publicidad, recientemente me enteré de una denuncia que aparentemente se presentó en mi contra […] Todavía no he visto el contenido de la misma, pero sé esto: siempre he tratado a todas las mujeres con el máximo respeto».

En el mismo mensaje el jugador, de 25 años de edad, reveló que días antes recibió una propuesta del abogado para no sacar a la luz los detalles:

«El abogado demandante señala que no se trata de dinero, pero antes de presentar la demanda pidió una cantidad infundada de seis cifras, que rechacé de inmediato. A diferencia de él, esto no se trata de dinero para mí, se trata de la reputación de mi nombre, y espero poder dejarlo limpio de toda acusación sin ningún tipo de base real», continuó.

De acuerdo a la cadena FOX 26, Tony Buzbee explicó que Watson «fue demasiado lejos» mientras recibía un masaje. Según la misma información la masajista fue quien interpuso la demanda.

Deshaun Watson podría estar viviendo sus últimos momentos como jugador de Houston, equipo al que externó su deseo de salir. Este martes los Texans anunciaron el fichaje del QB Tyrod Taylor, de 31 años y por una temporada.

