Deseos

– Alexandra Tovar

Hace tanto que no

me siento a escribirte,

quizá ya he olvidado

cómo hablarte o

qué decirte.

Luego de tantos silencios

desgarradores y eternos,

nos he extraviado en

alguno de ellos.

La extraña novedad de

los torbellinos entre

nosotros me abruma por

las noches,

y la separación de

nuestros corazones

fracturados aturde

a la razón.

Sentimientos tan dañinos y

repletos de decepción,

se alimentan de

mi cuerpo

como vil gusanos.

Me han sepultado en

tu frágil amor.

Otros cuantos se

hospedan en la profundidad

de mis ojos castaños y

se reflejan de vez en cuando

a riego de lágrimas

inconsolables.

Desearía regresar en

el tiempo al menos por

ésta noche.

Poder sentir la sangre

hirviendo por mis venas,

incrementando su velocidad

en un segundo al tenerte

frente a mí,

y tener el privilegio de

perderme en tu mirada,

o en el mar de constelaciones

que adornan tu espalda.

Desearía ser tan mujer

como en aquel ayer

y ser amada por ti,

al menos

una última vez.

