Derbez se burla de los defectos físicos de José Eduardo y culpa a Victoria Ruffo

(AGENCIAS)

16 de Diciembre de 2019.- En el reality show De viaje con los Derbez se destaparon varias intimidades de la famosa familia, sin embargo, las revelaciones siguen saliendo a la luz.

Ahora se ha vuelto viral un video inédito en el que José Eduardo le confiesa a su papá, Eugenio Derbez, que tiene una grave imperfección física, lo que provocó las risas y burlas del comediante.

“Te quería comentar que me he dado cuenta últimamente que tengo mi lado derecho del cuerpo más grande que el izquierdo, pero grave”.

“Yo entiendo que muchas personas sí tienen un lado más grande que el otro, hasta un brazo, un ojo, la bubi, todo. Por ejemplo, mis dientes del lado derecho son muchísimo más grandes que los del lado izquierdo, que son chiquitos, cuando me pongo lentes me quedan chuecos”, relató muy serio el actor.

Incrédulo a lo que su tercer hijo estaba diciendo, Eugenio Derbez comenzó a reír y en tono de broma culpó a su expareja, la actriz Victoria Ruffo.

“Yo le dije a tu mamá que no fumara y no tomara durante el embarazo, pero no me hizo caso, claramente no me hizo caso, así que a mí no me eches la culpa”, comentó el protagonista de de la película No se aceptan devoluciones.

Eduardo y Eugenio Derbez

Eugenio se volvió a referir a las declaraciones de su hijo y bromeó al decir que el lado derecho de la cara de José Eduardo se parecía a su mamá Victoria Ruffo y el izquierdo a la familia Derbez.

“La mamá es del lado derecho, yo soy del lado izquierdo y de ahí es que lo heredó, lo heredó de allá no de acá”, afirmó Eugenio Derbez.

