Derbez dice que Vicky Ruffo no era la reina de las telenovelas

(AGENCIAS) 04 de junio de 2021.- Eugenio Derbez aún no supera el rencor que siente por Victoria Ruffo, quien fue su pareja en los años 90 y con quien tuvo un hijo, José Eduardo. Prueba de ello son sus comentarios del episodio 5 del reality De viaje con los Derbez, en los que incluso minimiza el éxito que ella tuvo en el mundo de las telenovelas durante décadas.

En la escena, vemos desayunando a los Derbez (menos a Vadhir, quien está en cuarentena después de dar positivo a Covid-19), cuando empiezan a hablar de los próximos cumpleaños, el de Eugenio, el 2 de septiembre, y el de Alessandra, el 11 del mismo mes. De viaje con los Derbez, disponible en Amazon Prime Video

Entonces Aislinn recuerda: “Yo me acuerdo que los mejores cumpleaños del mundo a los que yo fui en mi vida , eran los tuyos (refiriéndose a José Eduardo)”. Y Eugenio lanza el reclamo: “José Eduardo, en ningún cumpleaños, ha estado con nosotros. Toda tu infancia tú vivías en Las Lomas y nosotros vivíamos a donde nos cayera”, dice el actor.

José Eduardo trata de explicar la situación: no vivían en el mismo lugar. Pero Eugenio insiste, su hijo tenía muchas comodidades por el gran éxito que tenía Victoria Ruffo en el mundo de las telenovelas. “Su mamá pues ya era…”, empieza el decir el comediante, y su esposa, Alessandra Rosaldo, lo interrumpe: “La reina de las telenovelas”.

Y justo entonces es cuando Eugenio deja salir de nuevo el rencor: «No. La reina de las telenovelas era mi mamá (Silvia Derbez, Q.E.P.D.). Su mamá trabajaba en las telenovelas. Resulta que pues sí, tenía mucho dinero y yo no tenía dinero”, comenta.

En ese mismo episodio, José Eduardo y su papá reviven el episodio que ocurrió durante su infancia, cuando Eugenio prácticamente lo secuestró. De nueva cuenta, él deja ver el rencor que siente por la actriz por haberlo separado de su hijo y haberle quitado la patria potestad.

“Yo me separé de tu mamá cuando tenías cinco años. No me dejó verte durante mucho tiempo, durante muchos años y mi desesperación más grande de la vida era que tú pensaras que yo te había abandonado o que ya no me interesaba verte. Intenté comunicarme contigo de mil maneras pero tu mamá cambió todos los teléfonos, empezó a andar con Omar, que tenía muchos guaruras no me podía acercar a tu casa por ningún motivo”.

Finalmente José Eduardo comparte con el público la conclusión a la que llegó: no tomará partido por ninguno de sus papás y prefiere vivir el presente y seguir adelante.

