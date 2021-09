Derbez confiesa el lado ‘oscuro’ de sus coberturas de Mundiales y Olimpiadas

(AGENCIAS) 28 de septiembre de 2021.- Eugenio Derbez se encuentra en plena promoción de su nueva película, CODA, y durante la reciente entrevista que le concedió a Alex Montiel, mejor conocido por su personaje de El Escorpión Dorado, el actor mexicano habló de los momentos más importantes de su carrera.

Derbez recordó la etapa en la que obtuvo gran reconocimiento en México gracias a sus programas de comedia y su participación en varias ediciones de los Juegos Olímpicos y los Mundiales de futbol junto al equipo de Televisa Deportes, lo que le generó una rivalidad cómica y televisiva con Andrés Bustamante, ‘El Güiri Güiri’, quien trabajaba en TV Azteca.

“Me siento muy orgulloso de eso porque sí fue una época en que mi vida dependía de ganarle al Güiri Güiri. Y él me decía ‘A mí me traen igual, yo tengo que ganarle a Derbez todos los días’. Esta lucha se convirtió en algo muy icónico para las Olimpiadas y los Mundiales”, contó Eugenio.

Sin embargo, la rivalidad con comediantes mexicanos quedó en el pasado, pues, debido a que está concentrado en su carrera en Hollywood, no ha visto el trabajo de los nuevos encargados del entretenimiento en las justas deportivas. “No me gustaría criticar, pero creo que los que hacemos comedia y sobre todo para los que hemos ido a Mundiales y Olimpiadas es la cosa más desgastante, es muy fuerte. Entonces, cualquiera que se aviente a hacerlo, aunque lo haga mal, me quito el sombrero porque sé que es complicado”.

Además, Derbez recordó que en esas participaciones “me tocaba lidiar con los comentaristas en donde los veía que estaban ocupados y les decía ‘Podemos ensayar’. Obviamente estaban haciendo su chamba, les valía madre el sketch y siempre que podían nos ayudaban, pero no siempre podían”.

“Era muy difícil porque tenías que luchar contra el comentarista, contra el público, contra las desveladas, contra el tiempo; al quinto día todos estábamos llorando, peleándonos por la falta de sueño, de comida. ¡Es la guerra! Esos eventos los conservo en mi corazón, pero también eran un Big Brother extremo”, agregó.

Al final de la entrevista, el actor mexicano volvió a hablar de Andrés Bustamante. “Tuve la suerte de conocer a Andrés sobre la marcha en los Mundiales. Yo lo admiraba porque él empezó un evento antes que yo, él fue el primero en hacer humor en las Olimpiadas, era un ejemplo a seguir y lo admiraba profundamente. Con Andrés nunca tuve una rivalidad porque para mí era una admiración”.

“Había muchas cosas de Ponchito que se podía parecer al Barbany. Pero si algo teníamos por ética, cuando hay algo que siento que se parece al de alguien, prefiero no hacerlo, pero en este caso eran cosas que habían crecido por su lado y se parecían. A lo que voy con esto es que nunca tuve una rivalidad; la primera vez que conocí a Andrés Bustamante fue un caballero, nunca fue hostil, para mí es uno de los más queridos amigos. Es una gente a la cual quiero, admiro y respeto mucho. Para mí es uno de los mejores comediantes que ha dado México y está a la altura de un Chespirito o un Cantinflas”, aseveró.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet