Denuncia diputado Walls ante la UIF a los Moreira por Megadeuda

Torreón, Coahuila a 06 de julio de 2021.- El Diputado Local en Coahuila del Partido Acción Nacional, Rodolfo Walss Aurioles, acudió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para presentar una denuncia por los hechos de la Megadeuda de Coahuila, contratada por Humberto Moreira en 2011 y solapada por sus sucesores, y cómplice Rubén Moreira.

La denuncia se presenta por los movimientos financieros irregulares que dieron origen a la llamada Megadeuda de Coahuila y que, hasta la fecha, el Gobierno de Coahuila sigue sin esclarecer, por lo que es necesaria la intervención de las autoridades Federales.

Entre esos movimientos irregulares se incluyen los siguientes: 1. Falsificación de documentos para obtener créditos; 2. Triangulación de créditos a través de un fideicomiso cuya finalidad no es la contratación de deuda para el Gobierno de Coahuila; 3. El Gobierno de Coahuila nunca ha podido demostrar el destino de casi el 40% de los 36 mil millones de pesos que en 2011 constituyeron la deuda del Estado; 4. De la deuda original de 36 mil millones de pesos, se han pagado más de 30 mil millones en los últimos 10 años, pero de manera inexplicable, hoy la deuda es de más de 42 mil millones de pesos sin que se hayan contratado créditos nuevos.

Rodolfo Walls dijo a través de un video frente al Palacio Naciona: “El problema de Miguel Riquelme es que él no es el verdadero Gobernador del Estado, él es un simple gerente de los hermanos Moreira, impuesto por ellos para servir de alcahuete, defensor y gestor de sus intereses”, señaló el Diputado, quien además comentó que “los coahuilenses tenemos derecho de saber la verdad y a que se nos haga justicia; si Miguel Riquelme no cree que el pueblo de Coahuila merece justicia, entonces él no merece llamarse Gobernador”.

Dijo que “en nombre y en representación de miles, quizá cientos de miles de coahuilenses, vengo a manifestar que los Moreira deben estar en el bote y no en el Congreso”, concluyó diciendo el Diputado Walss.

