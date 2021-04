Denuncia alcaldesa de San Pedro que sufre violencia política de género

Torreón, Coahuila a 06 de abril del 2021.- La alcaldesa con licencia de San Pedro y ahora candidata para reelegirse en su cargo, Patricia Grado Falcón, denunció violencia política de género en su contra, acusó a Edgar Sánchez, también candidato por el partido Verde. Hoy en rueda de prensa acompañada del dirigente estatal del PAN estatal, Chuy De León, y 4 candidatos más que la apoyan.

“En la ciudad de San Pedro, unos de los candidatos a presidente municipal, Edgar Sánchez, ha calumniado y atacado en forma sistemática a nuestra alcaldesa Paty Grado, incluso puede ser calificado como violencia de género” declaró De León Tello.

“Hay una violación flagrante en San Pedro hacia mi persona y están violentando todos mis derechos que están perfectamente fundamentados en el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres”, denunció Patricia Grado.

Dijo que está en su derecho a defenderse, “hay un tema de violencia política contra una mujer… aquí se están violentando los derechos hacia mi persona. Independientemente que si soy presidenta municipal o que si soy candidata o si soy lo que sea. A mí como mujer desde el primer minuto de mi gestión, se me ha ofendido, se me ha calumniado, se me ha amenazado, es más, se me ha ido amenazar de muerte a mi casa”.

La doctora Paty Grado detalló que, al iniciar su mandado, sin tener más de 30 minutos en la primera sesión de cabildo, el entonces diputado local, Edgar Sánchez, irrumpió al Cabildo con groserías y gritos. “No teníamos ni el mes de funciones y solicitó una intervención ante la Fiscalía Anticorrupción y se me acusa de abuso de poder, nepotismo y una serie de cosas que no teníamos ni el mes, derivado de este punto de acuerdo que sube como diputado, se abre una carpeta de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción, cabe señalar que a la anterior alcaldesa la acusó de lo mismo y esa carpeta nunca procedió”.

Dijo que esa carpeta de investigación quedó detenida desde el 2019 “y curiosamente el 18 de marzo (del 2021), después de registrarnos (como candidata) en la que Edgar Sánchez, también va, ese día me llega un citatorio para que comparezca ante las oficinas en Saltillo, el día 25 de marzo”.

“Quiero que las mujeres levantemos la voz y hoy le demos el peso a lo que está sucediendo, lo que buscan es que me baje de la contienda y lo que tienen es miedo porque saben que la sociedad ya abrió los ojos”.

Chuy de León, hizo un llamado a la Fiscalía Anticorrupción para que “no caiga en la tentación de utilizar estos temas para enrarecer el ambiente electoral. Que se mantengan el margen que no hagan caso de esas calumnias y que no vayan a caer en la tentación de utilizar a los órganos de gobierno con temas meramente electorales que no debe de pasar en esta campaña que acaba de empezar”.

Ante tales denuncias, el dirigente del PAN en Coahuila negó solicitar ante las autoridades protección personal hacia la candidata.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet