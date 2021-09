Demanda de Enrique Guzmán contra Frida Sofía no procedió en México: abogado

Hace unos días, Enrique Guzmán declaró que interpondrá una demanda en Estados Unidos en contra de su nieta, Frida Sofía, quien, según su versión, no cuenta pruebas que demuestren que él abusó de ella cuando era una niña. Al respecto, Xavier Olea, abogado de Frida, declaró que esa demanda podría no proceder en EU.

“No se me ocurre por ningún sentido qué acción podría iniciar el señor en contra de su nieta cuando su nieta únicamente se ha limitado a hacer conocimiento de hechos de la autoridad”, dijo el abogado al programa De primera mano.

Enrique Guzmán declaró antes que aunque Frida Sofía asegura que tiene pruebas para demostrar que él abusó de ella cuando era una niña, él está seguro de que no cuenta con ningún elemento que pueda usar en su contra.

Sin embargo, Xavier Olea reveló que sí pueden probar dichos abusos. “Tenemos ya algunos testimonios, videos, fotografías y nada más estamos en espera de que podamos aportarlos en la carpeta de investigación”.

Sobre la denuncia que interpuso Enrique Guzmán en México en contra de su nieta por violencia intrafamiliar en México, Xavier Olea reveló que dicha denuncia ya está suspendida. “Tenemos conocimiento de que fue ya archivada, el Ministerio Público no consideró ni necesario llamar a Frida. No tengo certeza documental de esa circunstancia pero entendemos que así es, que no encontró el Ministerio Público ni indicios para mandar llamar a Frida porque consideró que no había delito. De momento, esa denuncia está suspendida”.

El representante legal de Frida Sofía reveló que están esperando resolver algunos trámites burocráticos para que su clienta pueda declarar en Miami en contra de su abuelo.

“En relación a la denuncia que nosotros presentamos estamos en espera de que la Fiscalía General de la República se apoye en el consulado en Miami para declarar a Frida; ahí estamos, en un trámite burocrático pero avanzando”.

Xavier Olea había anunciado en julio de este año que su clienta presentaría una demanda en contra de su mamá, Alejandra Guzmán y su abuelo, Enrique Guzmán, por los delitos de violencia familiar, corrupción de menores y abuso sexual.

El representante legal de Frida subrayó que será la Fiscalía y un juez de control quienes determinarán si son o no esos delitos los que hay que perseguir. En opinión de Xavier Olea, a pesar de que esos delitos se cometieron hace más de 25 años, no han prescrito y siguen vigentes.

