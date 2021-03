Del 16 al 19 de Marzo Inscríbete a los Cursos de Inglés, Alemán, Francés e Italiano que ofrece el Centro de Idiomas Unidad Saltillo de la UAdeC

Saltillo, Coahuila a 16 de Marzo de 2021.- El Centro de Idiomas Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, abrirá del 16 al 19 de marzo las inscripciones para los cursos entre semana de inglés, alemán, francés e italiano, para el periodo del 23 de marzo al 3 de junio de 2021.

Los interesados inscribirse en el sitio http://www.uadec.mx/siia-idiomas/ o bien acudir a las instalaciones del Centro de Idiomas que se ubican en la calle Hidalgo y Salvador González Lobo en la Colonia República en un horario de 9:00 am a 7:00 pm.

El curso de inglés tiene un costo de $1,350.00 pesos para el público en general, $1,170 para egresados con credencial PSE y $790.00 para alumnos y trabajadores de la UAdeC; las clases se llevarán a cabo de manera virtual en los siguientes horarios: por la mañana de 7:00 a 9:00 am, de 8:00 a 10:00 am, de 9:00 a 11:00 am y de 11:00 a 1:00 pm.

Mientras que por la tarde las clases se desarrollarán de 2:00 a 4:00 pm, de 4:00 a 6:00 pm, de 6:00 a 8:00 pm y de 7:00 a 9:00 pm; por otro lado los cursos de alemán, francés e italiano tienen un costo de $1,180 pesos para la comunidad en general y $990.00 para egresados con credencial PSE, las clases se llevarán a cabo también de manera virtual en un único horario de 7:00 a 9:30 pm.

El examen de ubicación para todos los idiomas tienenun costo de $50.00 pesos, y se presentará del 16 al 18 de marzo de manera presencial a las 10:00, 12:00,14:00 pm y 16:00 horas; el costo de los libros es de aproximadamente $790.00 pesos y se deberá de adquirir en las instalaciones del Centro de Idiomas.

Para más información comunicarse a los teléfonos (844) 416 5143 y (844) 416 5083, visitar la página de Facebook Centro de Idiomas Unidad Saltillo UAdeC o bien acudir al Centro de Idiomas en un horario de 9:00 am a 7:00 pm.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet