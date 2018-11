¡Dejemos de ser insistentes!

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

En esta vida nos presentamos ante circunstancias en las que a veces nos volvemos tan insistentes y reconozco que en ocasiones hay que hacerlo, pero dependiendo de a que debemos ser insistentes.

Sé que existen cosas que así lo ameritan, que insistiendo en algo podemos conseguir salir triunfantes, en la realización de un sueño, en el término de algún proyecto, en lograr algún trabajo, en cumplir una fantasía, en este tipo de situaciones claro que vale la pena ser tan insistentes para poder realizarlos, pero existen algunas otras cosas que se vuelve tan molesto el insistir y sobre todo que hasta puede denigrarnos como personas.

Debemos de ser fuertes y de tomarnos el valor que en verdad nos merecemos, somos mucho y valemos demasiado como para volvernos personas insistentes en cuestiones del amor.

¿Insistir por amor?, cómo si no hubieran más personas existentes sobre la tierra, cómo si no valiéramos lo suficiente como para estar insistiendo con una persona en dónde es más que notorio el desinterés por nosotros.

¿Insistir por amor?, que acaso no sabemos lo que valemos, que acaso el espejo no nos dice diariamente lo que merecemos, es que acaso no nos hemos dado cuenta de lo mucho que somos.

¿Insistir por amor?, es que acaso no somos importantes, es que acaso valemos tan poco cómo para seguir insistiendo.

Para que insistir en algo que no tiene razón de ser, para que insistir con alguien que se nota no nos presta la debida atención, para que insistir con alguien a quien en definitiva no le importamos así como nos importa a nosotros.

Claro alejarse de alguien toma su tiempo, duele muchísimo, pero más duele estar en un lugar donde no nos valoran, duele más estar en un lugar donde no somos tan importantes, dónde no nos toman en cuenta cómo queremos.

¿Para qué insistir?… La verdad de las cosas es que si debemos de luchar por ganarnos el amor, un puesto con alguien eso no es amor; recordemos amigos que el amor comienza por nosotros, que primero debemos ser nosotros antes que nadie.

Aunque a veces resulte difícil el tener que alejarnos de alguien, créanme conforme pase el tiempo sabremos que habrá valido la pena el alejarnos.

No hay que ser insistentes y mucho menos por amor, quien nos quiera bien no debe ponernos entre la espada y la pared, no debe de colocarnos en circunstancias incómodas y mucho menos debe hacernos que luchemos por él o por ella. Eso no es el amor, claro que en una relación se lucha por estar bien, por la relación; pero es una lucha entre ambos. Pero cuando pretendemos a alguien y ese alguien se vuelve indiferente a nuestros sentimientos, cuando ese alguien nos hace que luchemos por estar con ella o con él, es que no vale la pena.

El amor no es cuestión de poderes, de demostrar, de ganarse un puesto en el corazón de un ser amado. El amor es lucha de ambos, es el cariño, la comprensión, la solidaridad, el estira y afloja por parte de los dos, el recibir y dar.

El verdadero amor no nos hace enfrentarnos a retos por ganarnos un poco de cariño, eso no es amor; no es la lucha constante por hacernos visibles ante los ojos de él o de ella, no es hacer lo posible para que nos quieran.

Por ahí hay un texto que dice: «Si me quiere en su vida, usted me pondrá en ella. Yo no debería estar peleando por un puesto». Y esto es totalmente cierto, no se lucha porque nos hagan caso, no se lucha por tratar de ser importantes para alguien, ni por pretender amor de parte de alguien que se nota no somos importantes para ella o él.

Amigos debemos de darnos el valor que merecemos, todos somos únicos y especiales, no hay que ganar puestos, quien en verdad nos quiere cerca hará lo posible para hacérnoslo saber, hará lo posible para demostrarnos que también somos importantes para esa persona.

Así que adiós a quien no nos merece, que la vida misma nos va presentando justo lo que necesitamos en nuestras vidas.

