De Norte a Sur

MONUMENTOS A LA CORRUPCIÓN

POR: Abigail Angélica Correa Cisneros



· El ex presidente Felipe Calderón aceptó irregularidades en cuanto a la construcción de la Estela de Luz; sin embargo, sigue negando que el monumento este manchado por la corrupción.

· El sexenio que inició en 2006 abrió el camino para la Estafa Maestra.

La construcción de la Estela de Luz fue criticada hace diez años por el costo tan elevado que representó; pero nadie pudo evitar el capricho del ex presidente Felipe Calderón, quien tomó como pretexto los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución mexicana para construir este monstruo sin chiste en el Paseo de Reforma y desviar recursos públicos.

La Estela de Luz, que alcanza una altura de 104 metros -casi la mitad de la altura de la Torre Mayor, cuya altura es de 220 metros-, está formada por ocho columnas de acero inoxidable, de 45 toneladas cada una. La construcción se ubica en un espacio de 2 mil metros cuadrados, flanqueada por el edificio de la Secretaría de Salud y la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

El monto inicial era de 398 mdp, pero se triplicó y terminó costando mil 100 mdp más debido a que no se consideraron los estudios para poder hacer la cimentación, en particular los de viento y mecánica de suelo , según afirmó entonces el arquitecto César Pérez Becerril, responsable del proyecto inicial.

Pero hay más irregularidades que hoy vuelven a luz, luego de que abogados denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Felipe Calderón por su presunta responsabilidad en delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y lo que resulte por la construcción del monumento.

Tras una supuesta licitación se encargó a la empresa III Servicios, dedicada a la administración de bienes inmuebles de Pemex, pero no a la construcción, entonces cómo es que obtuvo la licitación, además el entonces Director fue destituido y se nombró en su lugar a Agustín Castro Benítez, hoy uno de los acusados, en 2011 la Secretaría de la Función Pública lo destituyó e inhabilitó por 12 años.

El promotor del fracasado partido político México Libre, Felipe Calderón, aceptó que hubo errores en las ingenierías de la obra que provocaron los retrasos, tardó más de un año en concluirse, y el aumento de los costos, incluso destacó que de no ser así probablemente la columna hubiera colapsado en el temblor de 2017. Pero siempre fue más factible cancelarla ¿o no? El ex mandatario estaba determinado, no tanto a hacer un monumento si no a construir la fachada para el desvío de recursos públicos.

El sexenio de Felipe Calderón no sólo pasará a la historia como el periodo donde se declaró una guerra que únicamente afecta a la sociedad civil, como el de Enrique Peña Nieto, también estuvo plagado de corruptelas, La Estafa Maestra, por ejemplo, el desvío de recursos públicos mediante un esquema ilegal de subcontratación, inició en el gobierno calderonista, el fraude fue de 30 mil millones de pesos, y sigue impune.

La Estela de Luz no es un caso aislado, en el sexenio de 2006 al 2012 se usaron organismos públicos para triangular recursos, como Turissste. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y trabajos periodísticos documentaron la entrega de contratos a empresas creadas exprofeso y con licitaciones dirigidas.

En ese entonces, el Sistema de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Turissste) fue el encargado de organizar las ceremonias oficiales del presidente, así como los eventos de la Presidencia de la República, durante la administración de Calderón Hinojosa, asignando los contratos sin concurso de por medio.

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 confirmó que hubo “opacidad en los procedimientos de adjudicación” de Turissste, al ser contratado por diversas dependencias públicas para el desarrollo de eventos que no corresponden con servicios turísticos, y que, a su vez, subcontrató a otras empresas, sin fundamentos ni motivos, el 100% de los servicios.

La empresa brasileña Odebretch no desaprovechó a los mexicanos corruptos y también se vinculó con el gobierno de Calderón. La ASF documentó en 2010 anomalías relacionadas con la refinería de Minatitlán, Veracruz, mismas que fueron reportadas al órgano interno de control en PEMEX en febrero del 2011 y pese a ello no se promovieron sanciones o acciones penales contra el poderoso consorcio.

Durante el último año de gobierno de Felipe Calderón, la compañía brasileña obtuvo dos contratos, el primero con el grupo formado por las empresas Río San Juan Construcciones, Técnicas Reunidas, y Constructora Norberto Odebrecht, con fecha de conclusión de los trabajos 7 de enero de 2008; el segundo con la empresa Ebramex, también subsidiaria del consorcio brasileño, con fecha de conclusión 4 de marzo de 2008.

Por ambos contratos Pemex Refinación debía pagar 634.9 millones de dólares, aunque de acuerdo con la auditoría hasta 2012 el sobrecosto era ya de 136 millones de dólares, más del 20% del costo inicial. Aunque la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en ese mismo año el gobierno de Calderón pagó 143 millones de dólares más. Al final los trabajos pagados a Odebretch superaron los mil millones de dólares. MCCI estimó el sobrecosto en 66%.

Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad hizo un recuento de la asignación de contratos petroleros a empresas ligadas con personajes del Partido Acción Nacional (PAN), durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Uno de los contratos que destaca, equivale a casi mil millones de pesos asignados a una empresa fantasma de Nuevo León, Servicios de Alquiler en Hidrocarburos (SAH), S.A. de C.V., entonces el director de Pemex era Juan José Suárez Coppel. La empresa mencionada tenía como socios a los hermanos Fernando y José Ángel Camarillo Cerda, y la esposa de éste último, Rocío Guillén García, estas tres personas residían en dos viviendas humildes en la Privada Independencia de la colonia Moderna de Monterrey.

Los mismos tres socios aparecen como dueños de otra empresa, Desarrolladora Especializada en Inmuebles MJL, la cual estuvo involucrada en la reventa de un terreno, propiedad del municipio de San Nicolás. En dicha ocasión, el alcalde Carlos de la Fuente vendió el terreno en 21.8 millones de pesos. A los pocos días, este fue revendido en 70 millones.

En otro caso de corrupción, José Ferrara Redondo, esposo de Rocío Matesanz Santamaría, diputada federal del PAN hasta 2018, crearon la empresa Seadragon de México, solo un día después del lanzamiento de la licitación para la renta de una plataforma de perforación, es decir, fue creada mientras estaba el plazo para inscribirse a la licitación de la plataforma. La asignación del contrato alcanzó los 10 mil 300 millones de pesos. El titular de Pemex era Jesús Reyes Heroles.

Estos casos son por mencionar el cochinero que creó Felipe Calderón en el período en que México se inundó en lodo y sangre, hay más desfalco, como el caso de la transferencia de mil 384 millones al FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), la ASF comprobó que los recursos no se integraron como aportación a un fideicomiso, sino que se utilizaron para incrementar el patrimonio de la entidad, y destinados a su vez para cuatro programas.

En los traspasos para el Túnel Emisor Oriente, la auditoría detectó que la Semarnat utilizó los recursos para constituir una especie de patrimonio para efectuar, hacia futuro y sin sujetarse al principio de anualidad, los pagos de la obra, lo que ocasionó que el ejercicio de los recursos de esta obra ya no se reflejen en los proyectos de inversión de la Semarnat ni se rindieran cuentas de ellos en la cuenta pública, porque sus erogaciones no fueron consideradas como gasto público y constituyeron un gasto paralelo.

En la misma figura de transferencia a fideicomisos, se aportaron 557 millones en 2011 para el Parque Bicentenario, pero esta ya había recibido mil 294 millones entre 2009 y 2010 y su costo fue solo de 316 millones, por lo que en el fideicomiso utilizado para fondear la obra quedaron como disponibilidades mil 535 millones.

Hay decenas de obras, proyectos, licitaciones, etcétera, realizadas en el período 2006-2012 (y el siguiente sexenio fueron aún más) dotadas de irregularidades, unas cuantas investigadas y en las que hubo culpables sin castigo, solo una llamada de atención y un periodo para no ejercer, mismo que se pasan por el arco del triunfo, como hizo quien ahora demanda a Felipe Calderón.

DESDE EL CENTRO

Mientras algunos líderes campesinos llevaron a sus agremiados a las inmediaciones de la Cámara de diputados para extorsionar a los legisladores con el objetivo de llevarse más dinero del presupuesto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de 13 mil 500 Centros Integradores de Desarrollo, para dar seguimiento en la entrega y aplicación de los apoyos dirigidos al rescate del campo, lo que beneficiará a comunidades rurales de alta y muy alta marginación… En este sentido, el titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula afirmó que en la transformación del gobierno, se impulsan las acciones encaminadas al bienestar de los que menos tienen… El campo es uno de los pilares más fuertes de la economía nacional, luego de que durante el tercer trimestre de este año la balanza agropecuaria y agroindustrial generó un superávit de siete mil 336 millones de dólares, cifra superior en dos mil 250 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior… Durante los primeros nueve meses del año las exportaciones agropecuarias y agroindustriales generaron 28 mil 538 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 9.1 por ciento respecto al periodo homólogo de 2018… Nació muerta la pretendida alianza de organizaciones campesinas creada para defender el presupuesto y que se unieron para firmar un documento de exhorto a la Federación, estas organizaciones son: Confederación Nacional Campesina (CNC), cuyo dirigente, Ismael Hernández Deras, es repudiado por los verdaderos cenecistas (UNORCA), (CNPA), Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), de Eduardo Orihuela Estefan, mejor conocido como el junior (CCI), Confederación Nacional Agronómica (CNA), (UCD) y la Confederación de Productores Forestales…Ayer se dio a conocer por diversos medios de comunicación que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que se han congelado 330 cuentas bancarias ligadas al cártel de Sinaloa, lo que se da en el marco de la nueva estrategia iniciada por la presente administración para atacar el problema de la delincuencia organizada, mientras que el presidente de Estados Unidos, con su beligerante forma de hablar, aseguró que su país designará a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas.

