De Norte a Sur

INICIA LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN MÉXICO

POR: Abigail A. Correa Cisneros

· Autoridades presentarán queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el acaparamiento de vacunas contra la COVID-19.

Inició la vacunación masiva en nuestro país. A pesar de la desacreditación que algunos líderes de opinión y políticos han manifestado contra las acciones para disminuir los contagios de Covid-19 en México, miles de adultos mayores ya se aplicaron la primera dosis de inmunización y antes que ellos, el personal de salud.

Las vacunas que se aprobaron en nuestro país son las de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Sputnik V, Sinovac y CanSino. En enero se vacunaron alrededor de 620 mil trabajadores de salud en todo el país y como se planeó, siguen los adultos mayores, empezando con las zonas más alejadas.

En Ciudad de México se dispusieron 70 centros improvisados en colegios y clínicas a lo ancho de tres de las alcaldías más apartadas, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa de Morelos. El primer día se presentaron algunos contratiempos, como el retraso en algunos puntos, pero para este martes las cosas se regularizaron y el proceso fue más ágil.

En la Ciudad de México se reportaron casos en que algunos individuos tuvieron reacciones negativas a la vacuna. Según informó la Secretaría de Salud, de 30 mil 332 inmunizados en el primer día, cinco personas presentaron reacción al biológico. Solamente una tuvo que ser hospitalizada, pero ya la dieron de alta. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la necesidad de mantener los cuidados sanitarios después de la inoculación, ya que la inmunidad completa contra el SARS-CoV-2 se genera hasta que se aplican las dos dosis de la vacuna.

A un año de que inició la pandemia apenas estamos viendo la luz en el túnel. Y son más evidentes las desigualdades en la población mundial. Mientras que algunas potencias acaparan las vacunas para su población, sobrándoles incluso para esta primera etapa, el resto de los países batalla para conseguir las dosis. México presentará este miércoles una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Brasil y Canadá, compraron millones de dosis, dejando a la deriva a naciones pobres que apenas podrán vacunar a una de cada 10 personas.

Algunas vacunas requieren de temperaturas muy bajas para preservarse y esto representa un problema para países sin recursos. En el caso de México, las autoridades se enfrentan a cubrir a las poblaciones de difícil acceso, considerando que hacen falta otros suministros como agua, luz, caminos, material médico, etcétera.

Es desalentador para el futuro de la población mundial, que países ricos cuenten hasta con cinco veces con la vacuna para uno de sus ciudadanos, mientras que en naciones más pobres apenas se alcance a vacunar a una de cada 10. Las predicciones de más enfermedades surgen con más frecuencia en la comunidad científica. Estudios indican que son debido a los efectos del cambio climático y en gran parte son las grandes potencias quienes originan esta devastación, que deriva no sólo en este problema sino en catástrofes naturales o problemas sociales, sin responsabilizarse del problema.

Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam, que forman parte de una alianza que reclama una vacuna universal. Destacan, con datos recopilados por la empresa de información y análisis científicos Airfinity, que 67 países de ingresos bajos y medios-bajos corren el riesgo de quedar rezagados mientras que los países ricos se acercan más a erradicar el SARS- COV2 sus zonas.

Los derechos humanos se convirtieron desde hace tiempo en algo inalcanzable. Resaltan con el problema de la migración, en el que nadie quiere hacerse responsable de que la gente deje sus países de origen para sobrevivir, ya no es en busca de mejores oportunidades si no solamente de alguna opción para no morir de hambre.

En cuanto al tema de las vacunas, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon, adelantó que hoy se presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el acaparamiento de vacunas contra la COVID-19.

México acordó la adquisición de 232 millones de dosis de vacunas con diversas farmacéuticas, pero el acaparamiento del medicamento por parte de algunos países ha provocado retrasos en los envíos previamente pactados.

Si próximamente surgiera una nueva enfermedad, más letal o de mayor contagio, las potencias mundiales se tienen que ver obligadas a cooperar con las demás naciones. En gran parte porque son responsables, de alguna forma, de los desastres que se viven en la actualidad.

DESDE EL CENTRO

Gran apagón en la República mexicana. Cuatro entidades se quedaron sin suministro eléctrico este martes debido a las heladas provenientes del norte del Continente Americano. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que hasta las 22:30 horas del martes, se encontraban sin luz 713 mil usuarios de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Más tarde se reportaron apagones en Estado de México, Durango, Quintana Roo y Yucatán. Los cortes de electricidad son debido a la falta de generación suficiente provocada por la interrupción del envío de gas de Estados Unidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a la tormenta invernal que azota al vecino país y que ha paralizado parte de su infraestructura energética…Por lo que respecta a las campañas políticas electores, les diremos que, en el Distrito 08 de Morelia Poniente, el suspirante Eduardo Orihuela Estefan, repudiado por los campesinos adheridos a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, se quedará suspirando una vez más.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter