De esto y aquello…

Buen dia, hoy amanecí pensando que en los próximos días celebraremos los mexicanos el dia de muertos. Un día que para muchos es mas que una tradición (muy hermosa por cierto, llena de colorido, de sentimiento y de nostalgia) , es la oportunidad de “visitarles” y de rendirles un tributo muy especial, pues es una fecha en la que vienen a nuestra mente momentos que compartimos, unos alegres, otros tristes, pero todos entrañables.



Y les saludamos y platicamos con ellos y entablamos un diálogo imaginario recordando vivencias de alegría, de risas, de juegos. Volvemos a escuchar sus palabras y a sentir sus abrazos aún sentados sobre esa fría lápida que les cubre y que ahora llenamos de flores, ofrendas y oraciones. Y les pedimos que nos cuiden y nos acompañen siempre con su bendición.



Pero en esta convivencia también volvemos a vivir el doloroso momento de su partida, aquel en el que sentimos que una parte de nuestra alma empezó a morir y que nuestro espíritu se fue yendo de a poquito con ellos y en el que empezó nuestra espera de la fecha en que volveremos a abrazarles.



Y esta costumbre se extiende por todo el país e incluso en otros países, pero lo que nos hace especiales a los mexicanos es que aquí nos llevamos con la muerte y nuestra celebración de muertos sobre todo en el sur del país ha llegado a cobrar gran relevancia pues ha sido declarada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.



Este dato sin embargo poco nos importa en lo individual, así honramos a nuestros seres queridos porque así lo sentimos y así lo vivimos hasta que nos toque a nosotros ser parte espiritual de este ritual y como dijo Benedetti: “Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida”. “Te has muerto y me has matado un poco”… Jaime Sabines