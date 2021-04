David Beckham publica por error su número de teléfono

(AGENCIAS) 30 de Abril de 2021.- La tecnología puede ser el peor enemigo de los famosos; eso ha quedado claro a través de los años en situaciones en las que ellos mismos han revelado «por error» información privada en redes sociales. Ahora fue David Beckham quien cometió un descuido que podría hacer que su teléfono no deje de sonar en los próximos días.

El ex futbolista compartió en Instagram una foto para documentar lo que viven él y su familia en el día a día, pero no contaba con que en dicha foto se incluiría un dato muy personal: su número de teléfono.

David subió una foto junto a sus perros, pero olvidó tapar la plaquita que indica el número al que deben de llamar en caso de extravío.

Aunque evidentemente los seguidores de Beckham no dudaron en hacer zoom a la toma para poder ver bien el número y comunicarse con su ídolo, éste no ha borrado la publicación, lo que da pie a pensar que quizá no se trate de su número sino del de alguien de su equipo o de su oficina.

Hasta ahora no ha habido reacción alguna por parte del futbolista, ni ha tenido que pedir a sus fans que dejen de hacer sonar su teléfono, pero sin duda más de uno intentará comunicarse con él.

Recientemente también se viralizó la reacción que tuvo su famosa esposa, Victoria, al ver el regalo que le hizo Justin Bieber, unas sandalias crocs que definitivamente rompen con el estilo de la diseñadora.

