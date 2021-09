Danna Paola recibe su primera nominación al Latin Grammy

(AGENCIAS) 29 de septiembre de 2021.- La cantante y compositora mexicana Danna Paola recibió esta mañana su primera nominación al Latin GRAMMY, nada menos que en la categoría «Mejor Álbum Vocal Pop» por su más reciente producción discográfica «K.O (Knockout)».

«K.O. (Knockout)» fue producido por Stefano Vieni, Saak, Mango y Nabález, Andrés Munera, Andrés Guerrero, Toby Tobón, Sebastián Yatra, Supicic, Bruno Valverde, Macgregor Leo, Tido, y Alexander Palmer.

Las once canciones del álbum fueron escritas por Danna Paola junto con: Stefano Vieni, Saak, Ale Alberti, Dani Blau, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Sebastián Yatra, Valeria Martínez, Ale Zeguer, Supicic, One Path, Raúl Gómez, Raquel Sofía, Macgregor Leo, Valentina López, Ximena Muñoz, Kathryn Guerra, James Alexander Gutch, MIKA, Carola Rosas, Aitana, Mango, Nabález.

Como ingenieros de mezcla y mastering el álbum contó con la participación de: Lewis Pickett, Frank “El Médico”, Dave Kutch, Oscar Zambrano, Tony Maserati, Mosty, Andrés Mayo, Tido, Macgregor Leo, Dave Donnelly.»K.O.» representa una invitación al “break up party” de la artista, reflejando su vida sentimental en los últimos años, relatando una historia de amor, desde la primera canción que abre la puerta a una posibilidad en el amor, pasando por el romance, la decepción y el olvido, como un knockout que le pone un punto final a las decepciones amorosas que ha vivido; logrando así resaltar la importancia del amor propio, cualidad característica de este álbum.

«K.O.» fue elegido recientemente por Billboard entre “Los 25 Mejores Álbumes Latinos de 2021” (The 25 Best Latin Albums of 2021 So Far).

La ceremonia de la edición 22 de los prestigiosos premios se realizará el jueves 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena y se transmitirá en vivo por la cadena Univision.

