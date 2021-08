Danna Paola estrena Kaprichosa, su nuevo sencillo

(AGENCIAS) 20 de agosto de 2021.- La princesa del pop latino, Danna Paola, acaba de lanzar su nuevo sencillo y video denominado “Kaprichosa”, esta canción pop mantiene la esencia de la artista en su nueva faceta musical, con una letra que habla sobre llevar el control de cómo y cuando quieres que sea tu futura relación, dejando claro que no te conformarás con lo mínimo y exigirás lo mejor y más. Al ritmo de su sensual voz y perfectos whistle notes, con un toque de dembow, “Kaprichosa” pondrá a cantar y a bailar a todos sus fans alrededor del mundo.

“Este sencillo representa para mi un proceso creativo hecho realidad, ya que como artista busco que a través de mi música se inspiren, se identifiquen con la letra, pasando un buen momento al escuchar y sentir su ritmo, por eso espero que la disfruten tanto como yo y saquen su Kaprichosa interior al bailarla”. Expresó Danna Paola.

“Kaprichosa” fue escrita por Danna Paola y Stefano Vieni, quién también produjo la canción junto con Nobeat. En la portada y en el video oficial de este sencillo, se puede apreciar a su querida mascota “Lucrecia”, quien representa y forma una parte importante en la vida de la cantante, haciendo también referencia en sentido figurado al significado del nombre de la canción.

El video fue grabado en la Ciudad de México, bajo la dirección de Antonio Roma basándose en una idea original de la misma cantante, donde podemos ver a una Danna Paola que sabe lo que quiere, con un estilo chic, manteniendo el concepto de empoderamiento, con distintas tomas y efectos especiales con luces de color neón que se utilizaron en su lanzamiento anterior “MÍA”.

Además de este lanzamiento, cabe destacar que su primer concierto presencial desde el inicio de la pandemia ya es SOLD OUT. El magno evento se llevará a cabo el día de mañana, viernes 20 de agosto, en el “Citibanamex Conecta en Vivo” de la Ciudad de México y promete ser un show inolvidable donde Danna Paola cantará todos sus éxitos, así como sus sencillos más recientes con músicos y bailarines en escenario en una producción nunca antes vista. El concierto contará con todas las medidas de seguridad sanitarias para los asistentes y también será transmitido via streaming exclusivamente en México.

Entre los éxitos más recientes que interpretará en el concierto se encuentra “MÍA”, canción que le da la bienvenida a una nueva faceta, dejando atrás el desamor y los corazones rotos, para así darle paso a una Danna Paola totalmente feliz, enamorada de la vida y renovada, que destila empoderamiento.

Danna Paola ha llevado el nombre de México a través del mundo con su talento, y su álbum K.O. no ha sido la excepción, ya que recientemente fue elegido por Billboard entre “Los 25 Mejores Álbumes Latinos de 2021” (The 25 Best Latin Albums of 2021 So Far); demostrando así, una vez más que gracias a su extraordinaria voz, talento y pasión, su música no tiene fronteras.

