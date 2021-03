Danilo Carrera revela que recibió amenazas tras romper con Michelle Renaud

(AGENCIAS) 13 de Marzo de 2021.- Danilo Carrera vivió momentos muy complicados después de romper con Michelle Renaud y no sólo a nivel personal.

El actor reveló que, además de la tristeza y el proceso de duelo (que aún no termina), también ha tenido que lidiar con algunos de sus fans que, enfurecidos, le han enviado amenazas.

El ecuatoriano reveló al programa Suelta la sopa de Telemundo que incluso ha habido algunos fans que le han advertido que si no regresa con Michelle Renaud se quitarán la vida. “Yo creo que todo mundo tiene esa fe, esa ilusión cuando hay amor. Michelle es una mujer increíble, es hermosa, generosa, inteligente, guapa, madura, los entiendo”, dijo.

“A los que no entiendo son a los que me mandan mensajes casi casi amenazándome diciéndome: ‘Si no vuelves, me suicido’, y recibo muchísimos (comentarios de esos)”, confesó en el programa de TelemundDanilo Carrera comentó que con el tiempo ha aprendido a manejar comentarios poco favorables, por lo que ahora prefiere ignorar las amenazas. “Con el tiempo lo vas aprendiendo a manejar y a trabajar porque antes, cuando empecé hace casi 10 años, sí me afectaba. Ahorita dices ‘Ok, tengo que vivir mi vida y tratar de ser un ejemplo responsable para la gente’”.

Durante una entrevista, Danilo Carrera comentó que vivir la separación ha sido difícil para él, tanto así que aún no “le cae el veinte” de que su romance acabó. “Déjame que me caiga el veinte. No tengo muchas ganas de hablar de eso, sólo puedo decir que a Mich siempre le voy a desear lo mejor. Cuando me necesite ahí estaré”.

Días después el actor de Quererlo todo dio a entender que sigue enamorado de Michelle Renaud, a quien no le ha podido “cerrar la puerta”.

“¿Qué va a pasar? Ya el tiempo lo dirá. Es una persona hermosa, mágica. Pienso en ella y ya me enamora más, me empiezo a reenamorar más de lo que ya estoy. No lo sé, vamos a ver qué pasa”, comentó sobre la posibilidad de que retomen su relación.

