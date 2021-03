Danilo Carrera deja ver que aún sigue enamorado de Michelle Renaud

(AGENCIAS) 05 de Marzo de 2021.- Danilo Carrera lo sabe: por el momento, su capítulo de amor con Michelle Renaud no se puede cerrar. Es más, aún ahora, a más de un mes de haber «roto» con la actriz, le resulta imposible dejar de pensarla.

El actor ecuatoriano confesó al sitio Las estrellas que, de hecho, si se acuerda de lo que vivieron juntos se vuelve a enamorar de ella.

Danilo Carrera explicó que por lo mismo, es muy prematuro adelantar si seguirá con su vida lejos de Michelle o si, por el contrario, podrían retomar su relación.

«No le puedo cerrar la puerta a una persona que lo único que ha hecho es darte amor, ayudarte a ser mejor, que ha entregado todo por ti; que ha sido una persona a la que siempre vas a querer de una manera u otra. Eso te lo puedo decir ahora», compartió. El actor se sinceró con el portal de Televisa:

¿Qué va a pasar? Ya el tiempo lo dirá. Es una persona hermosa, mágica. Pienso en ella y ya me enamora más, me empiezo a reenamorar, más de lo que ya estoy. No lo sé, vamos a ver qué pasa».

Danilo recordó con emoción y nostalgia todo lo vivido con Michelle: «No tienen idea (lo que fue su historia de amor). Lo que ustedes conocen es el 10 por ciento de lo increíble que ha sido vivirla, de la magia, de los momentos, de las cosas que de repente pasaban y decíamos: ‘¡Wow lo que estamos viviendo!'».

El protagonista de Quererlo todo reiteró que la decisión de terminar su relación de pareja se tomó desde el amor que sienten uno por el otro.

“Creo que tal vez las fuerzas vienen de ahí, de que vivimos algo muy bonito y de que nos queremos mucho. Esta frase me la dijo ella: ‘Tú y yo nunca nos hemos hecho daño, por eso nos queremos tanto. Realmente nunca nos hemos herido, si vamos a tomar una decisión, tomémosla bien, desde el amor’.

«Son cosas que me enseñó Michelle. Es una mujer increíble, generosa, maravillosa, mágica, madura que realmente admiro. Es la que me enseñó a hacer las cosa de esta manera y estoy agradecido y la admiro y adoro con todo mi corazón», comentó al sitio web.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet