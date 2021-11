Danilo Carrera aclara si Michelle Renaud le fue infiel

(AGENCIAS) 15 de noviembre de 2021.- Hace unos días, Danilo Carrera sorprendió al anunciar que está soltero, pues su relación con Michelle Renaud terminó definitivamente. “Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso. Creo que mi vida últimamente la he mantenido privada, ya están enterados de la situación, dijo el actor ecuatoriano durante un encuentro con la prensa.

Desde ese momento, los rumores de una infidelidad por parte de la actriz con Matías Novoa no se hicieron esperar, algo que Danilo por supuesto desmintió, y aseguró que en su relación nunca existió un tercero, incluso, pidió que no volvieran a decir algo así de su ex porque le molesta mucho.

«Nunca. No hubo infidelidad ni de su parte ni de la mía, esos sí les digo; ni lo vuelvan a mencionar porque me molesta que mencionen cosas de ella que no son ciertas y yo sé que siempre la voy a defender y voy a estar ahí para ella, como sé que ella va a estar ahí para mí», declaró.

«Es más (Michelle Renaud), es una dama, una mujer increíble; es una mujer que cuando estuvimos juntos dio toda una relación padrísima muy bonita en la que había diferencias y es más difícil terminar cuando hay diferencias que cuando hay infidelidad», agregó.

Además, Danilo no cree que Michelle mantenga un romance con Matías Novoa. «No sé quién es Matías Novoa. ¡Ah, el de la película!», dijo. «Cuando estás soltero puedes salir con quien quieras. Yo no puedo negarlo o confirmarlo, si me preguntas a mí te diría que no, pero te puedo asegurar que la infidelidad no hubo, cuando terminamos fue decisión nuestra y ya pasaron muchos meses.

«Si ella sale con alguien, pues está en todo su derecho, así hubiéramos terminado ayer ella está en todo su derecho. No conozco al chavo y espero que sea buena persona si es que es así (que están saliendo), si no, en verdad que le deseo lo mejor a ella y a quien venga en su vida».

El actor no dudó en llenar de elogios a su exnovia y no descartó una posibilidad de reconciliación. «Le deseo lo mejor, es una persona maravillosa, increíble, que se merece lo mejor y le mandó muchísimo amor», mencionó.

«Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso. Creo que mi vida últimamente la he mantenido privada», advirtió. «Estoy feliz, contento. No sé, no te podría decir qué va a pasar en el futuro, pero no, no (hay reconciliación)».

