Daniela Berriel denuncia haber sido violada y el actor Gonzalo Peña fue cómplice

(AGENCIAS) 06 de Marzo de 2021.- La actriz y conductora Daniela Berriel denunció este sábado en redes sociales haber sido víctima de violación por parte Eduardo Ojeda y señaló que el actor Gonzalo Peña fue cómplice del delito.

Berriel explicó que los hechos tuvieron lugar hace un año en Acapulco, Guerrero, y precisó que el mismo día realizó la denuncia correspondiente; sin embargo, las autoridades de la entidad no han actuado y los responsables siguen libres.

“No ha pasado nada, ellos siguen libres, ellos siguen su vida como si nada, es más, me acosan, me mandan mensajes”, indicó en uno de los videos subidos a su cuenta de Instagram.

Detalló que en marzo de 2020 ella realizó un viaje junto con Gonzalo Peña, con quien ella estaba saliendo, además de algunos amigos del actor, entre quienes se encontraba Eduardo Ojeda.

“Me dijo que iban a ser puras parejas y que iba a ser un viaje tranquilo, que íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje”, señaló.

Todas las personas se quedaron en casa de Eduardo, incluidos un amigo de Gonzalo, la hermana de Gonzalo y el novio de la hermana. Relató que al inicio la pasaba bien, pero luego los invitados se retiraron a sus habitaciones.

Fue entonces que se quedó sola en la mesa con Gonzalo y Eduardo, quienes le empezaron a hablar de un trío sexual, lo que le causó incomodidad y se retiró a su habitación para no seguir con la conversación.

Dijo que los dos hombres ingresaron a su dormitorio y la tocaron sin su consentimiento, incluso Eduardo la persiguió por la habitación, pero al darse cuenta que no accedería, los sujetos se retiraron.

Berriel se quedó dormida y cuando despertó se dio cuenta que estaba siendo abusada sexualmente por Eduardo y agregó que Gonzalo Peña estaba en otra cama de la misma habitación.

“Cuando me di cuenta que era él entré en shock. Tomé consciencia cuando él me dijo algo asqueroso y ahí me di cuenta de que estaba siendo violada”, contó la joven, quien se paralizó al no saber cómo saldría de la casa.

Al ver esta situación, los hombres entraron al baño y al salir intentaron cambiar su actitud para empezar a tratarlo “cariñosamente”. Ese mismo día abandonó la casa y acudió a levantar la denuncia por abuso sexual.

La conductora señaló que ambos sujetos continúan acosándola, al igual que a su hermana, lo que la motivo a hacer público el asunto. También mostró una chat de WhatsApp donde el actor le reclama por haber roto contacto con él.

Berriel espera que el hablar de la violación de manera pública acelere el proceso judicial, también indicó que las autoridades le advirtieron el año pasado que su caso tardaría en ser atendido debido a la pandemia de COVID-19.

