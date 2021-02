Cynthia Rodríguez no se queda callada y le responde a Toñita

(AGENCIAS) 05 de Febrero de 2021.- Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, en entrevista para el programa ‘Chisme no Like’, acusó a su excompañera de ‘La Academia’ Cynthia Rodríguez de frenar sus oportunidades laborales. Esto luego de que los directivos colocaran a la conductora de ‘Venga la Alegría’ con favoritismo.

Todo esto sucedió después de una discusión, en la que Cynthía habría inventado que Toñita la amenazó a ella y a su familia de muerte en 2003 durante la segunda temporada del reality ‘Desafío de Estrellas’, donde compartían el escenario. Y

es que según Toñita, a ella le tocó ver cómo un disco de quien sería la ganadora del show ya tenía el nombre de Cynthia Rodríguez. Y tras varias preferencias de las que percató, un día Toñita explotó y le dijo a Cynthia: «¿Quieres que te rompa la ma…?».

Tras dicha advertencia, Rodríguez se fue a quejar con los directivos de la televisora del Ajusco. Suspendieron a Toñita y se vino abajo la grabación de un disco que tenía con un importante productor (Pérez Botija).

Ante estas polémicas declaraciones que exhiben a la conductora de ‘Venga la Alegría de afectar el crecimiento profesional de ‘La negra de oro’, no se quedó callada y alzó la voz con sutileza y sin mencionar nombres. “Disciplina y mucho trabajo, así cada día de mi vida y mi carrera. Aquí solo hay paz, respeto y buenos deseos para todos. Gracias por apoyarme siempre”.

De inmediato los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, en los que destacan su apoyo incondicional.

“Te amamos Cyn, que feo que tengas que pasar por estas cosas, no te quedes callada, creemos en ti”, “Eres la mejor”, “Te queremos mucho y quiénes lo hacemos sabemos de sobra quien eres”, “Te admiramos y te queremos mucho Cyn, sabemos lo trabajadora y respetuosa que siempre has sido”, “Siempre que ven a alguien triunfar y ser una consentida del público provocará envidias y chismes sin sustento sobre todo de personas que no han demostrado nada”.

