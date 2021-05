Cursos de Inglés Sabatinos en Centro de Idiomas

Saltillo, Coahuila a 04 de Mayo de 2021.- Del 3 al 6 de mayo de 2021 estarán abiertas las inscripciones para los cursos sabatinos de inglés que ofrece el Centro de Idiomas Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila para el periodo mayo-agosto 2021.

Siguiendo las medidas de salud emitidas por las autoridades debido a la pandemia por Covid-19, los cursos continuarán impartiéndose de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams y se trabajará con la metodología Blended Learning, en la que se utilizan herramientas como libros, plataformas virtuales, redes sociales y la asesoría docente.

El curso se desarrollará a partir del 15 de mayo y hasta el 21 de agosto de 2021 de 9:00 am a 12:00 pm para niños y de 9:00 am a 2:00 pm para adultos; el examen de ubicación se realizará en las mismas fechas que las inscripciones, tiene un costo de $50.00 pesos y se aplicará en los siguientes horarios: 10:00 am, 12:00 pm, 4:00 pm y 5:30 pm.

Para los interesados en inscribirse por primera vez al Centro de Idiomas y que sean alumnos, trabajadores o egresados de nivel superior de la UAdeC, deberán acudir al Centro con su número de matrícula, expediente y/o credencial de egresado vigente para realizar la inscripción.

En el caso de externos a la UAdeC y niños de nuevo ingreso, deberán ingresar a la página www.siia.uadec.mx y realizar el pre registro; posterior al llenado del formulario se emitirá un número de folio que deberán presentarse en el Centro de Idiomas.

Los alumnos de reingreso deberán hacer su inscripción en la página www.siia.uadec.mx, llenar el formulario, imprimir el formato de pago y hacer el trámite correspondiente en la institución bancaria, al momento de realizar el pago quedará registrado, no es necesario acudir a las oficinas del Centro.

El costo del curso para el público en general es de $1,350.00 pesos, $790.00 para estudiantes y trabajadores de la UAdeC y egresados con credencial del Programa de Seguimiento de Egresados (PSE) pagarán $1,170 pesos; el costo de los libros es de aproximadamente $700.00 pesos.

Para más información acudir a las oficinas ubicadas en Hidalgo y González Lobo S/N Col. República Oriente o comunicarse al teléfono (844) 416 50 83 de 9 de la mañana a 7 de la tarde, así como a través del Facebook Centro de Idiomas Unidad Saltillo UAdeC.

