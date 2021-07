Cultura Comunitaria llega a Ayahualtempa, Guerrero

● Se celebra el arte y la cultura con teatro, música, un corredor de cultura alimentaria y talleres

● “Toda nuestra voluntad para que a partir de la cultura, la imaginación, la música y la danza, los días sean más luminosos, generosos y bellos”: Alejandra Frausto Guerrero

Ciudad de México a 07 de julio de 2021.- Con el objetivo de poner en práctica el ejercicio de los derechos culturales desde una perspectiva de fomento a la cultura de paz, el reconocimiento al talento local y el respeto pleno a la diversidad cultural, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del programa Cultura Comunitaria y de Alas y Raíces, lleva a cabo Jolgorio – jornada de actividades socioculturales- en la comunidad de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero.

Durante esta celebración de arte y cultura local, hoy miércoles 7 y mañana jueves 8 de julio, agentes culturales locales y de la región son partícipes de exhibiciones teatrales y musicales, asimismo, cocineras de esta localidad comparten sus saberes en el corredor de cultura alimentaria. Además, las y los habitantes de Ayahualtempa participan en una serie de talleres de danza, tejido de palma, malabares, literatura, artes visuales y artes plásticas, así como narraciones orales y presentaciones de teatro y música, sobre todo, para el público infantil y juvenil.

Durante la jornada de hoy, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, presenció el desarrollo de algunos de los talleres y escuchó de la comunidad diversas problemáticas, a fin de encontrar, a través de la cultura, opciones para solventarlas.

“Tuvimos una reunión sumamente importante, fundamental para nosotros, donde nos dedicamos a escuchar sus preocupaciones y no va a ser una reunión que no tenga consecuencia, sí la va a tener. No solo vinimos a prometer, vamos a buscar soluciones de manera conjunta”, afirmó.

Destacó que en comunidad se pueden tejer otras realidades, en beneficio de todas y todos: “El tejido no solamente se hace con las manos, se hace con el corazón y con las acciones. Aquí hay mujeres excepcionales que están haciendo eso, sosteniendo a una comunidad de hombres muy valientes y que, de frente, han visto por el bien de su comunidad. Todo nuestro respeto, toda nuestra voluntad para que a partir de la cultura, la imaginación, la música y la danza, los días sean más luminosos, generosos y bellos”.

La secretaria Frausto Guerrero, acompañada por la directora general de Vinculación Cultural, Esther Hernández Torres, comentó que las jornadas culturales, como las que se llevan a cabo hoy miércoles y mañana jueves, se realizarán de forma constante y se trabaja para poner en marcha Semilleros creativos -grupos de creación colectiva- en la comunidad. “Gracias por permitirnos tejer una realidad más armónica para todas y para todos, tienen nuestro compromiso, vamos a continuar como Secretaría de Cultura trabajando aquí”.

Recordó que el pasado martes se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC) para emprender proyectos culturales con el fin de prevenir la violencia y el delito en zonas de alto riesgo y este evento se enmarca en esa estrategia: “no esperamos un día para estar en tierra viendo cómo podemos ayudar, qué puede hacer la cultura en una situación tan difícil”.

En el evento, se contó también con la presencia de la jefa de la Unidad de Prevención de la SSPC, Tania Enríquez; el coordinador de Programas Sociales del estado de Guerrero, Iván Hernández; el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de Guerrero, Arturo Martínez Núñez; el comisario municipal de Ayahualtempa, Anastasio Rojas Romero, y la presidenta municipal, Orquídea Hernández.

En el marco de esta jornada sociocultural se lleva a cabo Telar. RegistroNacional de Espacios, Prácticas y Agentes Culturales con el fin de recabar información actualizada y precisa sobre las y los agentes culturales locales y la situación cultural de la comunidad y así promover políticas públicas de reconocimiento, impulso y desarrollo de la cultura local, como este Jolgorio.

Mediante estas actividades artístico-culturales, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y la de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, genera acciones que promueven la interacción, la reconciliación, la reflexión, el cuidado y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

Se invita a las y los artistas y agentes y grupos culturales a inscribirse en el Registro Nacional de Agentes Culturales «Telar” (https://telar.cultura.gob.mx).

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet