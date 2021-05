Cultura Coahuila festejará a mamás

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 07 de Mayo de 2021.- La Secretaría de Cultura del Estado (SC) organizó un gran concierto con la Banda de Música del Estado, con el que celebrará a las mamás coahuilenses en su día.

La titular de la dependencia cultural expresó que será este viernes que con el concierto “Con cariño para mamá” se busca homenajear y celebrar a las mamás de la entidad.

“Tenemos un programa lleno de buena música para decirles a las mamás coahuilenses lo importantes que son, esperamos que disfruten el programa organizado en su honor”, dijo, “ahí podremos escuchar canciones como Las Mañanitas, melodías italianas, Al sur de río, Vaselina, The King of Pop, Happy mallets, Sinatra no concert, Frenesí, Recuérdame (coco), Amor eterno, Homenaje a Pedro Infante y Danzón Champotón”.

Se detalló que el evento que estará a cargo de la Banda de Música del Estado dirigida por el maestro José Luis Ulloa.

“Con cariño para mamá” se presentará en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler a las 18:00 horas.

“Este concierto será presencial, con entrada libre. Como todos sabemos el uso del cubrebocas, medidas sanitarias, y sana distancia es obligatorio. En cuanto al cupo máximo, es de 350 personas”, especificó.

La funcionaria estatal agregó que este evento se realiza en conjunto con el Instituto Municipal de Cultura así como con Coahuila Radio y Tv.

