Cuestiona AMLO “sabadazos” del Poder Judicial

Ciudad de México a 11 de junio de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que es una práctica cotidiana del Poder Judicial liberar a presuntos delincuentes en días inhábiles, práctica conocida como “sabadazos”, no sólo de personajes famosos sino de todo tipo, y no se analiza a fondo si hay otras causas penales pendientes.

Ante una pregunta relacionada con la seguridad y violencia en Guanajuato, y la versión de que sea liberado uno de los líderes delincuenciales de esa región, el mandatario dijo que la pacificación del país es un proceso largo y complejo, “pero no nos vamos a dar por vencidos”.

“Estamos luchando para que haya paz y tranquilidad en todo el país, nada más que es un proceso largo, complejo, porque dejaron pasar el tiempo y, además, se toleró durante años a la delincuencia, había contubernio entre la delincuencia y las autoridades, se vendían las plazas, eso durante mucho tiempo, eso echó raíces y es lo que se está ahora enfrentando, por eso esta situación”, indicó.

Del Bajío, dijo que ahí se vive una situación paradójica, aparentemente contradictoria porque Guanajuato es una de las de mayor crecimiento económico, más empleo, más desarrollo empresarial pero se abandonó el desarrollo social con el modelo privatizador que se aplicó a fondo; se dejó de impulsar la educación pública, todo era de paga y sigue siendo, comentó.

Entonces -añadió- hubo crecimiento económico pero sin bienestar, un progreso pero sin justicia y corrupción, y ahora es de los estados con más violencia, con más homicidios.

Mostró la gráfica del miércoles pasado: 80 homicidios registrados en todo el país; Guanajuato estuvo en segundo lugar, con 8 asesinatos, sólo por debajo del Estado de México. Un tercio de los crímenes de este tipo ocurrieron en tres entidades federativas.

“Es lo mismo, Guanajuato representa alrededor de 15 por ciento de los homicidios del país, pero no nos vamos a dar por vencidos, se está trabajando, para que haya más seguridad, más tranquilidad y que no haya contubernio”, dijo.

Un reportero le preguntó sobre el rumor según el cual saldrá de prisión José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, señalado como el líder de un cártel en esa entidad.

El Presidente manifestó que “es un asunto de los jueces y del Poder Judicial, aunque ahí se refirió de nueva cuenta al intento de ‘sabadazo’ para liberar al Güero Palma.

“Yo no estoy prejuzgando, nada más describo hechos: recuerdo que fue el día Primero de Mayo, era un sábado, ordena un juez, día festivo, día inhábil, en fecha histórica, en la madrugada, que se le libere y dan de plazo 24 horas.

“Se investiga, se pide la ampliación de plazo para investigar, para ver si no hay otros delitos y la fiscalía hace estas gestiones y otro juez amplía el plazo para que se vea si no hay otros delitos, luego viene esto (versiones sobre la liberación de El Marro).

“Pero estoy hablando de casos sonados, de casos famosos, porque es diario (intentos de sabadazos), ¿que no pueden en vez de 24 horas dar 72 horas? ¿qué no pueden decidir de que no lo van a hacer el sábado? ¿que no va a ser un sabadazo?, ¿que no lo van a hacer el domingo? ¿que lo tienen qué hacer en día hábil?

“Bueno, viene lo de este señor de Guanajuato. ¿Dónde lo absuelven? Del delito de daños a servidores públicos. Imagínense la situación de policías, de soldados, de marinos, de mucha gente que también por cumplir su deber pierden la vida y, de repente, el juez dice: ‘queda absuelto’, dos (casos) eso fue a mediados de mayo, y anoche o ayer, otro, así, un señor que se llama…a ver sino tiene Rosa Icela (secretaria de Seguridad federal) el nombre, que está en una cárcel de Durango, Adrián Alonso Guerrero”, precisó después.

Entonces, subrayó, el objetivo del Ejecutivo no es negar el mandato del Juez sino de analizar con amplitud los casos, ver si no hay otras causas penales, porque con la liberación, expresó, imagínense cómo queda el Estado mexicano.

“¿Qué hicieron el gobierno pasado con el señor Caro Quintero?, lo liberan, viene la protesta de Estados Unidos y luego modifica la resolución, pero ya el señor Caro Quintero estaba afuera.

“Entonces, ¿cómo queda el país? ¿cómo queda el Estado mexicano?, sus instituciones y de aquí que expliquemos que son los jueces, no, ya nos lincharon políticamente a nosotros”, señaló.

Ustedes, dijo el mandatario, saben que cuando lo del Güero Palma yo me informo y doy a conocer el asunto, y digo ‘espérense’, pero un columnista publicó una versión en la que le echa la culpa al Presidente y lo asocia al señor Palma, y aseveró que tengo vínculos con él.

El mandatario insistió en que debe denunciar estos asuntos del Poder Judicial.

“¿Por qué se actúa así? ¿o no nos metemos con el Poder Judicial? ¿no decimos nada? Todos tenemos la obligación de denunciar, de dar a conocer lo que consideramos no es bueno para el país.

