Cuatro Estados se declaran en semáforo rojo

Ciudad de México a 29 de Enero de 2021.- Cuatro estados más han regresando al semáforo rojo y, con ello, han ampliado las restricciones para actividades sociales y económicas con el objetivo de frenar el repunte de contagios de COVID-19. Tal es el caso de Guerrero, Puebla, Nayarit y San Luis Potosí, que se estarían sumando a las otras 10 entidades declaradas en semáforo rojo por la Secretaría de Salud federal: Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidaglo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Guerrero Playas, balnearios, yates, deportes acuáticos y albercas públicas podrán operar con un aforo del 30%, y con un horario de 7:00 a 17:00 horas. Venta y consumo de alimentos y bebidas en estos espacios queda prohibida. El transporte público deberá trabajar al 50% de su capacidad, con uso obligatorio de cubrebocas, manteniendo la sana distancia y con la recomendación de no hablar con otros pasajeros. Supermercados, centros comerciales, barberías y estéticas pueden abrir solo con el 30% de su aforo total y su hora de cierre es a las 20:00 horas. Se permitirá la entrada de solo una persona adulta por familia, es decir, el ingreso de menores de edad queda prohibido; los adultos mayores pueden asistir en horarios no saturados. Las tiendas de conveniencia permanecerán abiertas al 50% de su capacidad, con la suspensión de venta de bebidas alcohólicas a partir de las 18:00 horas y prohibiendo la entrada de niñas y niños; adultos mayores, solo en horarios no pico. A bancos, platerías y joyerías se les permite operar al 30% de su capacidad y con uso obligatorio de cubrebocas. Los gimnasios, también al 30% de su aforo, solo para actividades individuales y en un horario de 7:00 a 18:00 horas. Mercados, tianguis y bazares, al 50% de su aforo total, una persona adulta por familia, sin la entrada de niñas y niños; los adultos mayores, solo en horarios no pico. Servicios religiosos podrán mantenerse al 30% de su capacidad en horarios de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas; quedan prohibidas las peregrinaciones, procesiones, ferias o fiestas patronales.

Guerrero es uno de los estados que se han declarado en rojo, aun cuando la Secretaría de Salud federal lo ubica en el naranja. Según las cifras de las autoridades locales, la entidad acumula más de 30,470 contagios y supera las 3,000 defunciones, lo que la ubica entre los lugares 20 y 18 a nivel nacional en estos dos indicadores. Esta semana, el gobernador Héctor Astudillo lamentó el aumento de casos que se ha dado en enero, por lo que decretó medidas más estrictas que permanecerán al menos hasta el 14 de febrero. ‘He tomado la decisión de aplicar medidas más estrictas, que con el apoyo de la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional y los ayuntamientos habremos de llevar a cabo para limitar la movilidad en los espacios públicos, ya que el espacio privado es responsabilidad personal’, informó el 27 de enero. El gobernador publicó estos lineamientos para espacios públicos y negocios:Puebla En espacios abiertos, ya sea públicos o privados, se pueden llevar a cabo reuniones de hasta seis personas, con uso obligatorio de cubrebocas. El cierre de todos los negocios durante sábado y domingo, al menos hasta el 8 de febrero. Se mantienen cerrados salones de eventos, banquetes, eventos deportivos no profesionales, fiestas patronales, casinos, billares, conciertos, bares, botaneros, balnearios, juegos mecánicos y ferias. Está prohibida la instalación del comercio informal y el ambulantaje. Se mantiene la restricción en la venta de bebidas alcohólicas de jueves a domingo. El transporte público, mercantil y ejecutivo suspende las corridas de las 21:30 a las 05:30 horas del día siguiente. Nayarit

Puebla es otra entidad que se declaró en fase roja; en el semáforo nacional se mantiene en naranja. El anuncio fue hecho el 28 de enero por el gobernador Miguel Barbosa, quien en conferencia de prensa enfatizó que esto ya había sido advertido ante el alza de contagios. ‘Las medidas que hemos establecido deberán dar resultados en días siguientes, estamos seguros que pronto saldremos del semáforo rojo. Esperamos la solidaridad de la gente, hoy todavía no tenemos la respuesta, la esperábamos, pero las medidas tendrán que generar su resultado. Estamos en rojo’, declaró. Según las cifras del gobierno estatal, Puebla acumula 50,510 contagios de COVID-19 y 7,405 defunciones. Entre las medidas decretadas por el gobernador destacan: El gobernador Antonio Echevarría anunció que se regresaba al rojo ante los históricos picos de contagios y defunciones que se han registrado este mes, en el que se reportan más de 1,750 casos y más de 200 fallecimientos. ‘La tasa de contagios y decesos registran los mayores picos desde marzo. En enero hemos alcanzado el récord histórico de contagios y defunciones en un solo día (…) Ya no hay prácticamente camas de hospital, cada vez es mas difícil encontrar oxígenos y los servicios funerarios no se dan abasto’, dijo el gobernador en un mensaje publicado en redes el 28 de enero.about:blankhttps://acdn.adnxs.com/dmp/async_usersync.htmlLos días 29, 30 y 31 de enero se ordena un cierre total de actividades comerciales y empresariales en Tepic y en la zona costera de San Blas; posteriormente, el cierre será todos los sábados y domingos hasta nuevo aviso. El transporte público deberá ajustar el servicio al 50% de su capacidad. Los puestos de tianguis en Tepic tendrán que colocarse escalonadamente, trabajando al 50% de su capacidad, de lunes a viernes. Las personas que no cumplan con las medidas de uso de cubrebocas, sana distancia y uso de gel antibacterial, o que desobodezcan las disposiciones, serán remitidas a los juzgados cívicos. Quedan prohibidos los actos presenciales de partidos políticos y precandidatos. San Luis Potosí Incremento de la capacidad de atención médica y sanitaria. Instalación de filtros de información, sensibilización y detección de casos sospechosos. Medidas restrictivas para la movilidad social y los contagios, como: aforo del 30% para servicios de hospedaje; aforo del 40% y cierre a las 18:00 horas para restaurantes, cafeterías y demás servicios de alimentos; aforo del 30% y cierre a las 18:00 horas para supermercados, tiendas de conveniencia y abarrotes; centros comerciales con apertura de lunes a sábado, de 11:00 a 18:00 horas; estéticas con aforo al 20%.

Por ello, el gobernador anunció las medidas que se tomarán a partir de este jueves: Desde el 22 de enero, el gobierno estatal decretó el regreso al rojo, ante el incremento de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. ‘Enfrentamos, como estado, la etapa más difícil desde el inicio de la emergencia sanitaria y es de la mayor importancia actuar con responsabilidad para romper la cadena de contagios’, declaró el gobernador Juan Manuel Carreras en conferencia de prensa. Por ello, anunció que, por recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y en coordinación con autoridades federales, se toman las siguientes acciones:Y en Jalisco…

El gobernador Enrique Alfaro anunció este jueves que las medidas que hasta ahora se han tomado en el estado se extenderán al 12 de febrero. En el semáforo federal, el estado se encuentra en rojo. ‘Estamos en el punto más crítico de la pandemia, pero afortunadamente en los últimos cuatro o cinco días hemos logrado una estabilización en contagios y ocupación hospitalaria, (pero) no podemos pensar que este hecho nos permite seguir adelante como si nada’, expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales. En este sentido, hizo algunos anuncios: la ampliación de las medidas y restricciones, y la elaboración de un plan integral para todo 2021, con lo que se dejarán de aplicar medidas a corto y mediano plazo dentro del plan Jalisco COVID-19, elaborado junto con universidades. ‘Este plan dio resultados muy importantes para el estado, pero estamos en otro momento de la pandemia, no podemos seguir tomando medidas que se modifiquen cada día. Este nuevo plan será integral, de largo plazo para 2021’, dijo. Alfaro adelantó que la nueva estrategia incluirá acciones relacionadas con la salud mental, el proceso electoral, la vacunación y el posterior regreso a clases. También mandó un mensaje a los presidentes municipales que no cumplen o no hacen valer las medidas: ‘Se acabo la paciencia, a los alcaldes que no cumplan las disposiciones van a ser sancionados’.

