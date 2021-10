Cualidades que busca en una pareja Jennifer Aniston

(AGENCIAS) 07 de octubre de 2021.- Fue en una entrevista en el podcast de Bruce Bozzi, Lunch with Bruce, donde Aniston abrió su corazón para decir que aunque su vida como soltera es fantástica, está dispuesta a volver a enamorarse. Recordemos que la protagonista de Friends volvió a la soltería en 2017, tras su separación de Justin Theroux.

“Creo que es el momento. Creo que estoy lista para compartirme con otra persona, no quise hacerlo durante mucho tiempo y realmente me amaba a mí misma sin ser parte de una pareja. He tenido pareja desde que tenía 20 años, así que había algo realmente agradable en tomarme este tiempo para mí», dijo en aquella ocasión.

Ahora, la intérprete fue un poco más específica en lo que espera de una pareja, esto en una nueva entrevista, donde aclaró que su nuevo novio, de entrada, debe tener un buen físico.

Lo anterior fue justificado por la actriz argumentando que el buen físico es la carta de presentación de un estilo de vida saludable: “Una vida saludable es esencial para llegar a los 80 y no quedarse en una silla de ruedas”

Aniston añadió que su próximo novio deberá tener un gran sentido del humor, además de ser una persona que tenga seguridad pero no arrogancia; generosidad y amabilidad. En este sentido, la protagonista de Friends agregó que es importantísima la química entre ambos, “esto puede ser definido por el primer beso, desde luego”, señaló.

Además del listado anterior, hay un requisito de suma importancia, el interesado en conquistar a la actriz tiene que saber que ella no tiene planeado casarse.

“Estoy interesada en encontrar una pareja fantástica y simplemente vivir una vida agradable y divertirnos el uno con el otro. Eso es todo lo que deberíamos esperar. No tiene que estar grabado en piedra en documentos legales», aseguró.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet