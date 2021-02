Cruz Azul toma postura en el caso de racismo en San Luis vs Santos Laguna

Ciudad de México a 20 de Febrero de 2021.- Este jueves, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, Atlético de San Luis y Santos Laguna abrieron la Jornada 7 del torneo Guard1anes 2021 de Liga MX. El resultado (triunfo 1-0 del local), sin embargo, pasó a segundo plano, y es que hubo acusaciones de graves actos de racismo acaecidos mientras transcurría el partido.

Félix Torres, jugador de los Guerreros, fue expulsado tras reaccionar a insultos y gritos racistas en su contra, provenientes de la banca de suplentes potosina. «El dolor que siento no lo puedo describir; quiero mucho mi color, me siento identificado como negro. Agradezco a mis compañeros que me respaldan y me quieren así, sin importar el color que yo tenga. Fui expulsado por reaccionar a unas palabras que me dolieron demasiado, me siento golpeado en este momento. Siento mucha tristeza porque está pasando esto en el fútbol», señaló el ecuatoriano.

En horas de la mañana de hoy viernes, Liga MX emitió un comunicado en el que confirmaron que abrirían un expediente en la Comisión Disciplinaria, para castigar a los responsables del acto de racismo en contra de Torres.

«En caso de que la investigación determine responsables por los actos se sancionará de acuerdo a los reglamentos establecidos por la FMF y la LIGA BBVA MX. Como parte de los valores que fomenta el deporte no hay cabida para cualquier tipo de acto violento o discriminatorio dentro y fuera de la cancha», destaca el documento.

Cruz Azul fue uno de los clubes que se sumó a condenar la situación, y publicaron una gráfica con un mensaje muy claro: «El racismo no tiene cabida en el futbol ni en ningún aspecto de la vida. Deja al racismo sin cancha». ¡Bien!.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter