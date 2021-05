Critican a Vanessa Claudio por interrumpir a Alicia Machado en ‘Miss Universo 2021’

17 de Mayo de 2021.- Alicia Machado y Vanessa Claudio protagonizaron un incómodo momento durante la transmisión en vivo de Miss Universo 2021 por TV Azteca. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que ambas condujeron el programa del certamen de belleza que se transmitió desde la señal de Azteca Uno, en donde como expertas hablaron sobre lo que pasaba en el show. Sin embargo, en medio, de este ejercicio televisivo, Alicia Machado se vio interrumpida en varias ocasiones por su compañera Vanessa Claudio. La situación bochornosa se notó a tal punto que los internautas la criticaron en redes sociales, pues su conducción se vio atropellada al no dejar hablar a su compañera Alicia Machado.

La poca organización para que cada una pudiera hablar sobre el certamen de belleza no se hizo visible, pues en más de una ocasión Vanessa Claudio le arrebató la palabra a Alicia Machado. Incluso se notó que aunque Machado quería opinar no podía debido a que su compañera –que conduce Suelta la Sopa– no la dejaba.

Incluso, la atropellada organización, se hizo presente cuando en algunas ocasiones ambas hablaban al mismo tiempo. Por todo esto, las redes sociales ardieron en contra Vanessa Claudio. La tacharon de egoísta y poco profesional. ¿Lo hizo a propósito?

“Hubieran dejado solo a Vanessa Claudio jajaja que incomoda se ha de sentir Alicia Machado”; “#MissUniversoEnAzteca fue idea mía o al final Alicia Machado y Vanessa Claudio tuvieron una pelea del micro en plena transmisión?”; “Que feliz debe estar Alicia Machado con Vanessa Claudio que le arrebata la palabra en todo momento”, se lee entre algunas reacciones.

Finalmente, distintos youtubers y periodistas de espectáculos aseguraron que el productor del programa hizo un fuerte regaño contra Vanessa Claudio por arrebatarle la palabra a su compañera. Y es que incluso, casi al terminar la emisión, Vanessa Claudio ya no apareció a cuadro.

