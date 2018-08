Cristian Castro hace peculiar homenaje a Juan Gabriel

(AGENCIAS)

29 de Agosto de 2018.- Bueno, es que todos lo sabemos: Cristian Castro lleva en la sangre la dinastía de la locura Valdés. No resulta extraño que también lleve sus ocurrencias a la música.

Si no hace una banda de metal, se divorcia a menos de un mes de haberse casado, si no se pone un poco loco a dar entrevistas, ahora hace esto que causó polémica.

Dicen que en México no hables de política, futbol, religión o Juan Gabriel; pero eso se le olvidó a Cristian Castro y vaya que causó revuelo.

Al parecer, la calidad vocal del hijo de Manuel “El Loco” Valdés lo llevará a sacar un disco con temas originales del “Divo de Juárez”, y así lo anunció en sus redes.

“¡Sorpresa a toda mi gente! “Mi tributo a Juan Gabriel”. Gracias a mi abuela quiero tanto a Juan Gabriel, es el compositor y cantante que más nos une y conmueve. Él significa los días más felices de mi vida junto a ella. Le agradezco especialmente a la familia Aguilera Salas las facilidades para el uso del catálogo del Maestro Alberto Aguilera”, expresó en su cuenta.

Pero ese no fue el detalle que causó un poco de controversia, si no la fotografía para ilustrar la portada de su disco, donde recrea la portada de Juan Gabriel.

“Con esa voz hasta gusto de escuchar pero hasta el look de Juanga lo tienes “, “Ya lo escuche y me encanto! Aunque el a mi en lo personal no me gusta, me gustaron las canciones en tu voz”, “Suena genial eso no lo dudaba para nada, pero la portada es un despropósito”, le escribieron en redes.