Crecen campamentos de migrantes en México ante incertidumbre sobre la política de asilo de EU

Ciudad de México a 18 de noviembre de 2021.- Al caer la noche, unos 250 policías y trabajadores de Tijuana entraron en un sórdido campamento para migrantesque esperaban solicitar asilo en Estados Unidos. Los migrantes tenían que registrarse para obtener credenciales o irse. En cuestión de horas, los que se quedaron fueron rodeados por suficiente valla de tela metálica para extenderse al doble de la altura de la Estatua de la Libertad.

La operación del 28 de octubre puede haber sido el comienzo del fin de un campamento que alguna vez tuvo capacidad para unas dos mil personas y bloquea un importante cruce fronterizo con Estados Unidos. Puede que haya más campamentos por venir.

Los campamentos, llenos de niños pequeños, son producto de políticas que obligan a los migrantes a esperar en México para audiencias en la corte de migración de Estados Unidos o les prohíben buscar asilo bajo las políticas de salud pública relacionados con la pandemia. La incertidumbre sobre las políticas de asilo de Estados Unidos también ha contribuido al crecimiento de las poblaciones de migrantes en las ciudades fronterizas mexicanas, creando las condiciones para más campamentos.

Los migrantes a menudo están fuera de la vista del público en las ciudades fronterizas, pero el campamento de Tijuana es muy visible y perturbador. Las carpas cubiertas con lonas azules y bolsas de plástico negras bloquean la entrada a un cruce fronterizo donde un promedio de aproximadamente 12 mil personas ingresaban a los Estados Unidos diariamente antes de la pandemia. Es uno de los tres cruces peatonales hacia San Diego.

Estados Unidos reabrió completamente las fronteras terrestres con México y Canadá a los viajeros vacunados el 8 de noviembre.

Montserrat Caballero, la primera alcaldesa de Tijuana, dijo que los funcionarios “no hicieron casi nada” para controlar el campamento antes de que asumiera el cargo el 1 de octubre. Cuando pidió a los gobiernos estatal y federal de México que se unieran a ella para erigir una cerca e introducir un registro, se negaron.

“Las autoridades de todos los niveles tenían miedo, miedo de cometer un error, miedo de hacer algo mal y afectar sus carreras políticas”, dijo en una entrevista. “Nadie quiere lidiar con estos problemas”.

Caballero dijo que actuó para proteger a los migrantes. Ella no sabe de homicidios o secuestros en el campamento, pero The Associated Press descubrió que los asaltos, el uso de drogas y las amenazas han sido comunes.

“No hay proceso de asilo (en los Estados Unidos) hasta nuevo aviso”, dijo Enrique Lucero, director de servicios para migrantes de la ciudad, a las personas que preguntaron sobre la política estadounidense en un recorrido matutino la semana pasada.

Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha utilizado el Título 42, llamado así por una ley de salud pública, para expulsar a adultos y familias sin una oportunidad de asilo; los niños no acompañados están exentos. Pero la administración Biden ha ejercido esa autoridad solo sobre uno de cada cuatro que vienen en familias, en gran parte debido a las limitaciones de recursos y la renuencia de México a recuperar familias centroamericanas.

Tijuana no sacará por la fuerza a ningún migrante, dijo Caballero, quien espera que los reductos se vayan durante las lluvias estacionales. Miles de migrantes que llegaron en una caravana de 2018 estaban empapados durmiendo afuera en los gélidos aguaceros de noviembre.

No está claro por qué Estados Unidos libera a muchas familias para que soliciten asilo y devuelve a otras a México, lo que incita a los que regresan a quedarse hasta que lo logren.

La ciudad estima que el campamento albergaba a mil 700 personas dos semanas antes de la operación del 28 de octubre, que Caballero advirtió públicamente que vendría pero no dijo cuándo.

El primer recuento, el 29 de octubre, mostró 769 migrantes, más del 40% niños. La mitad eran mexicanos, muchos de los estados de Guerrero y Michoacán, devastados por los conflictos, y un tercio eran hondureños, y los salvadoreños y guatemaltecos representaban casi el resto.

El pronunciado descenso justo antes del registro probablemente refleja que muchos de los que vivían allí eran personas sin hogar en Tijeras uana, no migrantes, dijo Caballero.

El futuro es menos seguro para un campamento de migrantes en Reynosa, al otro lado de la frontera con McAllen, Texas. Tiene unas dos mil personas en una plaza cerca del principal cruce fronterizo de la ciudad, dijo Felicia Rangel-Samponaro, directora de The Sidewalk School, que educa a los niños allí.

La administración de Biden, bajo una orden judicial, planea restablecer pronto una política de la era Trump para hacer que los solicitantes de asilo esperen en México para audiencias en Estados Unidos. Depende de la aprobación de los funcionarios mexicanos, que les han dicho a las autoridades estadounidenses que necesitan más camas en refugios y preocuparse por la violencia en el estado de Tamaulipas, que incluye a Reynosa.

Se espera que la política de “Quédate en México” se reanude en “las próximas semanas” después de que las autoridades de Estados Unidos y México resuelvan “un conjunto de asuntos pendientes”, dijo Blas Nuñez-Nieto, secretario adjunto interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos para la política fronteriza y de migración, en una presentación judicial el lunes. No dio más detalles.

Caballero dijo que las autoridades estadounidenses no han presionado a México para que reabra el concurrido paso de peatones entre Tijuana y San Diego. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó en un comunicado que está trabajando en estrecha colaboración con México “para determinar cómo reanudar los viajes normales de manera segura y sostenible”.

La alcaldesa planea pedirle a la Guardia Nacional de México que ayude a evitar que los campamentos vuelvan a aparecer en Tijuana.

“La realidad es que se establecerán campamentos si no estamos preparados”, dijo.

