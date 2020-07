Convoca UAdeC a Participar en “Educathon Virtual para Docentes 2020”

Saltillo, Coahuila a08 de Julio de 2020. La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Vinculación convoca a sus docentes de las áreas de Tecnologías de la Información e Ingenierías a participar en la capacitación virtual que se ofrecerá en conjunto con IBM México los días 9 y 10 de julio de 2020.

El objetivo del evento es fortalecer la colaboración con IBM México y brindar a los docentes los recursos necesarios para formar profesionales que agreguen valor en el mercado laboral, durante la capacitación podrán conocer de la mano de expertos herramientas de vanguardia tecnológica de temas como: Datos e inteligencia Artificial, Cloud, Blockchain, Ciberseguridad y Design Thinking.

El día 9 se impartirán los módulos “Datos e Inteligencia Artificial” de 10:30 am a 12:30 pm, “Cloud” de 10:00 am a 1:30 pm y “Programas de Educación” de 10:00 am a 3:00 pm, mientras que el día 10 estarán disponibles los módulos de “Ciberseguridad” de 9:00 am a 12:30 pm, “Blockchain” de 9:00 am a 12:30 y “Enterprise Design Thinking” de 9:00 am a 11:30.

Para participar los interesados deberán de crear una cuenta en ibm.com/academic, crear otra cuenta de IBM Cloud Academic Initiative en https://www.ibm.com/academic/technology/cloud, realizar la solicitud de un Feature Code en la página https://www.ibm.com/academic/technology/cloudy aplicar el Feature Code en su cuenta de IBM Cloud.

Para resolver dudas sobre la creación de cuentas, el acceso a los módulos, materiales abiertos para los profesores, información sobre las sesiones y ligas de acceso, los interesados podrán recibir atención a través de https://chat.whatsapp.com/I31ot9JpWh80lMBukKgE7b. El material de Educathon Virtual 2020 y las grabaciones del evento estarán disponibles en la página http://ibm.biz/educathonvirtual_recursos a partir del 15 de julio de 2020.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...