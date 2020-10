Contrato de Joao Maleck con Santos Laguna no está en riesgo pese a culpabilidad

(AGENCIAS)

29 de Octubre de 2020.- Tras más de un año de aquel fatídico accidente en el que se vio envuelto el futbolista Joao Maleck, aún se mantiene registrado ante la Liga MX y su contrato no está en riesgo de ser rescindido a pesar de ser declarado culpable por doble homicidio culposo.

En entrevista con Mediotiempo, el abogado del futbolista Alberto García González aseguró que la situación laboral no cambia debido a que este tema legal puede ser considerado un accidente.

“En la cuestión laboral no cambia porque para muchos temas legales esto fue un accidente y no hubo una intención, es decir, no quiso hacer él las cosas, eso no sanciona en cuestiones de contratos laborales en la mayoría de los lugares cuando son accidentes, y cuando son intencionales ahí se habla de una rescisión, castigo, él la propia sanción la está viviendo con el proceso”, explicó en la entrevista.

Por último, el abogado aseguró que Maleck ha madurado tras el incidente y que en el momento que obtenga su libertad buscará apoyar a los dos niños que perdieron a sus padres y continuar con su sueño de debutar en la Liga MX.

“Él saliendo quiere primeramente reparar el daño por el resto de la vida de los niños que se quedaron sin su papá, y además está enfocado al ámbito deportivo y pensar que un deportista joven quiera hacerse cargo de por lo que vivió, habla de una madurez de corto plazo”, añadió.

Joao, de 21 años, espera la sentencia que se dictara este 30 de octubre tras su detención el pasado mes de junio de 2019.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...