Contrapunto

POR: Hugo Ramírez Iracheta

RECIENTEMENTE se dió a conocer que al acuífero principal de La Laguna le quedan más de 100 años de extracción. No se mencionó la calidad del agua. Tampoco el volumen para la población. El vital elemento, distribuido en los municipios de la región, generalmente no es potable. Está contaminado de sales pesadas, entre ellas el arsénico. Desde la década de los cincuentas, este veneno es causa de enfermedades degenerativas y mortales: diabetes, del aparato digestivo, alta presión, cáncer y otras.

También es ampliamente conocido el abusivo consumo del agua para actividades agroindustriales, agrícolas, industria textil, metalmecánica, cervecera y refresquera.

De la cantidad de líquido extraído, apenas un cinco o siete por ciento se destina al uso doméstico. Pese a la cifra, mínima comparada con la utilizada en labores citadas en el párrafo anterior, las campañas de ahorro de agua oficiales están dirigidas a los hogares. Nunca se cita a los grandes consumidores. Por otra parte, si el líquido entregado por los sistemas de agua potable municipales no contuviera arsénico, éste se encuentra contaminado por múltiples bacterias.

Los tanques, cisternas y sistemas de conducción les falta mantenimiento y están llenos de inmundicias.

Las propias autoridades municipales han reconocido existe escasez del vital elemento. Ese es el motivo esgrimido para racionar el agua, la cual se entrega mediante horarios programados.

Este inconveniente es una carga económica para un amplio sector de la población. El agua se ha convertido en un gran negocio. Ahora se vende embotellada en envasesde diferentes capacidades, hasta el de 20 litros. Quienes no tienen para comprar recipientes de cualquier

medida, posiblemente deben tomar agua con arsénico o contaminada de gérmenes. Varias preguntas inquietan a conocedores del problema de la escasez del vital elemento, así como

las complicaciones futuras para el ciudadano común. Los habitantes de los municipios afectados deben exigir respuestas a estas interrogantes:

¿En verdad el acuífero tiene tal volumen de agua? ¿Es líquido limpio de bacterias y arsénico? En cualquiera de los casos, ¿quién recibirá el vital elemento?, ¿la población

o los monopolios que acaban un bien de todos.

