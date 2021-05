Continúan disturbios en Colombia

Colombia a 04 de Mayo de 2021.- Los disturbios en Colombia suman al menos 17 personas fallecidas y más de 800 heridos en los seis días de masivas protestas.

Las protestas se deben a un proyecto de reforma tributaria promovido por el Gobierno de Iván Duque presentado el pasado 15 de abril.

«Le solicitó al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera», dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

Duque informó que el proyecto incorporará una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, entre otros.

«La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales», manifestó.

De acuerdo a BBC Mundo, Duque anunció el domingo que le pedirá al Congreso no votar dicha propuesta de ley, sino una que resulte del diálogo con partidos y movimientos.

Ayer lunes, el ministro de Hacienda del país anunció su renuncia. Sin embargo, las protestas no han cedido.

Los disturbios

Las afectaciones se dan en 69 estaciones de transporte, 36 cajeros automáticos, 94 bancos, 14 peajes y 313 establecimientos comerciales, de acuerdo a medios colombianos.

Casos covid

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, ayer lunes 3 de mayo, 11 mil 599 casos nuevos de covid en Colombia.

El informe también señala que, 464 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 75 mil 164 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet