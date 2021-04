Conor McGregor ‘cancela’ la trilogía ante Poirier tras ser acusado de no donar $500,000 dólares

(AGENCIAS) 15 de Abril de 2021.- Previo a la pelea contra Dusitn Poirier en UFC 257, Conor McGregor había prometido donar medio millón de dólares para la fundación de ‘Diamond’. Pero este aporte económico jamás sucedió y tras varios meses, los reclamos hacia el irlandés no se hicieron esperar y acabaron en McGegor amagando con cancelar la pelea de trilogía pactada para UFC 264.

Recientemente ‘Notorious’ y Poirier se enfrascaron en una discusión mediante redes sociales, después de que Dustin señalara que Conor jamás depositara los 500 mil dólares que le había asegurado a ‘The Good Fight Foundation’. El ex campeón no se quedó callado y arremetió de inmediato contra su rival.

«Nos engañó durante los últimos meses después de la pelea. Mi fundación se ha acercado 3 veces desde entonces sin respuesta. ¡Lo hemos superado! ¡Pronto anunciaremos nuestro próximo objetivo! Es uno grande»; comentó Poirier.

Conor arremetió diciendo que se encuentra realizando el proceso para la donación y acusó a Dustin de solamente estar interesado en el dinero, luego de que asegurara que le interesaba más un tercer duelo, que levantar la mano por el título vacante de Khabib Nurmagomedov.

«Es una donación, no una deuda. Hemos estado esperando los planes para el dinero que nunca llegó. Lo hago con todas mis donaciones para saber dónde va punto por punto. Tomaste la pelea antes que ir por el cinturón, demuestra que tengo razón»; arremetió. Poco después puntualizó que por el momento el tercer duelo «estaba cancelado».

La trilogía entre ambos llegaría a su punto final el 10 de julio. Y aunque aún no hay sede para el duelo, todo apunta a que se realizará en una arena con público en Las Vegas. Hasta ahora no ha sido cancelada de forma oficial y Dana White no ha anunciado una postura al respecto.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet