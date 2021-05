Conoce más sobre Historia en Seminario de la UAdeC

Saltillo, Coahuila a 06 de Mayo de 2021.- La Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y su Especialización en Historia Económica, invitan al Seminario “Retos Históricos y Actuales del Norte de México y el Suroeste de Estados Unidos: frontera, migración y economía”.

Las actividades del seminario se realizarán durante los meses de mayo y junio de 2021 de manera virtual a través de la plataforma Zoom; el evento tiene por objetivo ofrecer un panorama sobre los temas de la frontera, migración y economía en México y Estados Unidos, su desarrollo en el pasado y actualmente.

El viernes 7 de mayo a las 12:00 horas se impartirá la conferencia “Guerra, género y nacionalismo en la frontera México-Estados Unidos Siglo XIX”, a cargo de Patrick T. Troester de la Universidad Metodista del Sur, contando con la participación como moderadora de Halina Gutiérrez del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Por otro lado, el jueves 3 de junio a las 12:00 horas se llevará a cabo la conferencia “Conversación en torno al libro Imperial Metrópolis: Los Ángeles, México, and the Borderlands of American Empire” por Jessica M. Kim de California State University, Northridge, tendiendo como moderador a David Adán Vázquez Valenzuela de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Para finalizar, el viernes 18 de junio a las 12:00 horas se desarrollará la “Conversación en torno al libro Migrant Citizenship: Race, Rigths and in the US Farm Labor Camp Program” a cargo de Verónica Martínez-Matsuda de Cornell University y como moderador David Adán Vázquez Valenzuela de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Los interesados en participar en las sesiones solicitar el acceso al correo esphe@economia.unam.mx o en el Twitter @Esp_Hist_Ec, además se transmitirán en el Facebook @EspecializacionHistoriaEconomicaUNAM, para más información pueden visitar la página https://www.depfe.unam.mx/.

