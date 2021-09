Conmemoran Día Mundial de la Limpieza en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango a 17 de septiembre de 2021.- En la conmemoración del Día Mundial de la Limpieza, que tendrá lugar el sábado 18 de septiembre, a iniciativa de la presidenta Marina Vitela, la Dirección de Servicios Públicos de Gómez Palacio se sumó al Instituto Municipal de la Juventud y a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente para desarrollar una brigada de limpieza en el sitio conocido como “Paseo Tyson.”

A esta actividad se sumó la directiva de la Universidad Juárez del Estado de Durango quienes junto a las cuadrillas de Limpieza y de Parques y Jardines comenzaron el desmalezado, barrido, desazolve y poda de este espacio reconocido por los grandes arboles que permanecen ahí desde hace muchos años.

Leopoldo Jiménez Mercado, director de Servicios Públicos agradeció la invitación a esta actividad, así como la suma de esfuerzos de la sociedad organizada que fue representada por la Universidad UJED y sus colaboradores.

“Es importante que como sociedad estemos concientes que una ciudad limpia y ordenada no depende del departamento de limpieza, ni de las autoridades de ecología sino de ciudadanos responsables, dispuestos no solo a limpiar, también a no ensuciar”, puntualizó Jiménez Mercado.

Destacó la labor del Instituto Municipal de la Juventud que ha desarrollado esta y otras actividades destinadas a integrar la participación ciudadana en los temas de limpieza y medio ambiente con una extraordinaria y positiva respuesta.

