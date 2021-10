Conflictos de interés en el proyecto de Agua Saludable para la Laguna

El fantasma de la corrupción está presente en el proyecto de Agua Saludable para La Laguna al revelarse presuntos conflictos de interés de dos funcionarios de alta jerarquía en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes poseen empresas a las cuales se les han otorgado contratos desde el gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Se trata del director general de la Conagua Germán Martínez Santoyo poseedor del cincuenta por ciento de las acciones de la compañía Avalon Servicios de Ingeniería que obtuvo un contrato por 18 millones de pesos del Sistema de Agua de la Ciudad de México durante los actuales gobiernos local y federal. El otro funcionario involucrado en presunto conflicto de interés es Ángel Manuel Medel Ríos, quien formara parte del equipo de ayudantía de Presidencia, y a la vez ser el dueño de la empresa privada Electro Ingeniería para Fluidos, que recibió contratos de la SEDENA. Medel Ríos ahora es el gerente de Recursos Materiales de la Conagua, área responsable de las licitaciones para la construcción de la presa derivadora del proyecto Agua Saludable.

Julio Hernández, periodista originario de La Laguna y fundador del espacio informativo Astillero, entrevistó por internet el 7 de septiembre a Martínez Santoyo en relación con su empresa; las respuestas revelan desdén del funcionario ante el probable conflicto de interés al tener un pie en la empresa privada y otro en el gobierno federal:

“-Cierro preguntándote sobre (…) una empresa de la que fuiste accionista con el cincuenta por ciento, Avalon Servicios de Ingeniería, que recibió 18 millones de pesos del Sistema de Agua de la Ciudad de México y otros contratos durante este gobierno de la Ciudad de México y durante este gobierno federal, ¿es así?

-Sí, soy accionista al 50 por ciento, pero yo ya no recibo ninguna participación o utilidad de esta empresa que ha trabajado en el gobierno de la Ciudad de México por muchísimo tiempo, desde el año 2011. Yo cuando entré acá en la Comisión Nacional del Agua, dejé a un lado mis participaciones y tiene una administradora única que no soy yo; yo ya no tengo ninguna actividad ni remuneraciones en esta empresa”. –respondió Martínez Santoyo, a lo que Hernández insistió:

-¿Pero mantienes el 50 por ciento todavía en esa empresa?

-Sí, pero no recibo ninguna utilidad respecto a esto. –Respondió el funcionario con tono y rostro adustos.

-¿Reportado en la declaración patrimonial? –atajó el periodista.

-Sí, reportado totalmente.

-¿Cómo se le hace para no recibir ninguna retribución de algo de lo cual uno es dueño a la mitad? –hurgó Hernández.

-No, no las recibo simplemente… no hay ningún pago en… mi participación –trastabillaba el funcionario público federal.

-O sea, ¿la empresa tiene ganancias, la mitad te corresponderían a ti, y tú qué haces con ellas fiscalmente?

-No recibo las ganancias… líquidamente…

-¿Quién las recibe?

-Pues el administrador único de la empresa… yo no recibo ninguna ganancia”. –Sostuvo Germán Martínez.

El proyecto de Agua Saludable se ha caracterizado por la presión ejercida desde el poder gubernamental contra la asociación civil Pro defensa del Nazas; y también porque repetirá el esquema que mantiene la crisis hídrica en La Laguna: la construcción de una presa, la concentración en pocas manos del agua y la impunidad ante quienes se roban el recurso.

