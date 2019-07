Conferencia: Exilio Español en México en la Biblioteca José García de Letona

Torreón, Coahuila a 03 de Julio de 2019.- El R. Ayuntamiento de Torreón, a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación, y la Coordinación de Bibliotecas Públicas Municipales, en conjunto con la campaña Laguna: Región de Lectores, invita a la conferencia:

Antonio Vigatá Simó y el exilio español en México, impartido por: Arq. Antonio Méndez Vigatá y como Moderador: Ángel Reyna Cepeda. La conferencia será este Jueves 4 de julio en la Biblioteca José García de Letona (Alameda Zaragoza) a las 12:00 horas y la Entrada será libre.

La campaña Laguna: Región de Lectores es un proyecto de atención a la lectura que conjunta los esfuerzos de diversos actores sociales para el desarrollo de la competencia lectora y escritora de la ciudadanía y el fomento del hábito lector, en virtud de los datos que aporta el INEGI que muestran un nivel bajo en cuanto a libros leídos al año por persona en México (3.8). En ese sentido, es una estrategia nacional que incide en la construcción de una identidad tanto individual como social.

La conferencia Antonio Vigatá Simó y el exilio español en México, se realizará mañana jueves 4 de julio en la Biblioteca José García de Letona en punto de las 12:00 horas. Contaremos con la participación del Arq. Antonio Méndez Vigatá como ponente, y José Ángel Reyna Cepeda como moderador.

El arquitecto Antonio Méndez Vigatá señaló recientemente que el pasado 13 de junio se cumplieron 80 años de la llegada al puerto de Veracruz de su abuelito, el profesor Antonio Vigatá Simó, a bordo del buque de vapor francés “Sinaia”, con destino a la Ciudad de México, lugar en el que recibió el encargo de una agrupación de refugiados españoles para fundar una escuela en Torreón, junto a otros maestros de la diáspora ibérica como Antonio Antolín, Pablo Farrús, Ricardo Pons y José Sampietra.

En 1939, Vigatá fue el primer director del Colegio Cervantes, ubicado en la avenida Morelos, de la ciudad de Torreón, Coahuila. Antonio y Jaime Méndez Vigatá son la tercera generación de los españoles republicanos que abandonaron España, después del triunfo de la Falange. En la actualidad dirigen dos campus de aquel Cervantes del exilio.

Antonio Vigatá viajó en el “Sinaia” con otros 1619 refugiados, entre los cuales se encontraban tres escritores de la Generación del 27: Pedro Garfias, Juan Rejano y el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. Durante el viaje, Garfias, autor del reconocido poema “Primavera en Eaton Hastings”, producto de su estancia en Inglaterra, se despidió de España con versos igualmente desgarradores y al voltear al occidente escribió algo conmovedor:

“Pueblo libre de México / como otro tiempo por la mar salada / te va un río español de sangre roja / de generosa sangre desbordada / y eres tú esta vez quien nos conquista / y para siempre / ¡Oh, Nueva y Vieja España!”.

El general Lázaro Cárdenas propició el exodo que atrajo a 25,000 obreros, campesinos, artesanos, profesores, escritores y pensadores que abandonaron la España franquismo y llegaron a esta tierra como exiliados. Acá, fundaron escuelas, la Casa de España –que posteriormente sería el Colegio de México– y el CIDE, que fueron piedra angular del Fondo de Cultura Económica (FCE) y otras editoriales, las cuales enriquecieron distintas expresiones artísticas y culturales de nuestro país.

La leyenda cuenta que Pedro Garfias escribió en Torreón su poema legendario “Yo conocí un árbol” (Yo he conocido un árbol que me quería bien. Jamás supe su nombre, no se lo pregunté y él nunca me lo dijo: cuestión de timidez). Después vendrían a Torreón otros poetas como León Felipe, que asisitió a tertulias en el Casino de La Laguna.

Los españoles, una de las comunidades extranjeras más numerosas en la región, lograron consolidarse a través de instituciones como: La Beneficencia Española (ahora Sanatorio Español), el Club Real España de Torreón, el club Deportivo Victoria y las fiestas de Covadonga. Al principio eran dueños y administradores de haciendas pero también un alto porcentaje pertenecía a la clase mercantil industrial.

“La mayor parte de los españoles que llegaron a Torreón, lo hizo durante las políticas porfiristas a favor de la inmigración, aunado a las malas condiciones económicas que se vivían en España a finales del siglo XIX, sobre todo en el campo. La mayoría de ellos eran personas que venían dispuestas a trabajar de sol a sol para formar un patrimonio, ya fuera para regresar a España o para comenzar una nueva vida en México”, comenta el historiador Carlos Castañón Cuadros.

Antonio Méndez Vigatá

Nació en Torreón, Coahuila. Estudió arquitectura en el ITESM Campus Monterrey, y tiene estudios de posgrado en Architectural Association, Londres, Inglaterra. Trabajó en los despachos de arquitectura: Ove Arup & Partners, Michael Wilford, James Sterling and Partners. Asimismo, impartió clases en North London Polytechnic, Londres; ITESM Campus Monterrey donde dirigió la carrera de Arquitectura; University of Wisconsin, Milwaukee, Estados Unidos; Universidad de Navarra en Pamplona, España; Universidad Iberoamericana Torreón, Coahuila; ISCYTAC en Gómez Palacio, Durango.

Proyectó edificios en México, Arabia Saudita, Malasia, Inglaterra y por supueto, el campus Vasconcelos del Colegio Cervantes, el cual se publicó en Modernidad y Arquitectura en México, editado por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Fue integrante del Consejo de Desarrollo Urbano de Nuevo León, de la Junta de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Torreón, del Consejo de Planificación Municipal de Torreón, y de los Patronatos de la Camerata de Coahuila y del Teatro Isauro Martínez-INBA.

Ángel Reyna Cepeda

Originario de Torreón, Coahuila. Promotor cultural desde 1977. Ha trabajado en la Casa de la Cultura de Torreón, Tec de Monterrey Campus Laguna, ISCYTAC, Hospital San José del Tec de Monterrey, UVM Torreón, UNID Gómez Palacio, Galería de Arte Argos. Actualmente es Director de Cultura en el Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango. Es periodista, profesor y conferencista desde 1976 en La Opinión (hoy, Milenio Laguna) del grupo Multimedios Laguna. Actualmente colabora en las revistas mensuales «Metrópolis» y «Maat».

Me gusta: Me gusta Cargando...