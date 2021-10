Con magna conferencia concluyen actividades por el Día Mundial del Turismo en Coahuila

Parras de la Fuente, Coahuila de Zaragoza; a 02 de Octubre de 2021.- Estudiantes de la carrera de Turismo y afines de universidades de Parras, Torreón, Monclova, Sabinas y Saltillo, e integrantes de la cadena de valor de las diferentes regiones, participaron de manera virtual en la conferencia magistral sobre Turismo Inclusivo que impartió desde España el doctor Joan Passolas, Embajador del Consejo Directivo de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo.

En el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebró el 27 de septiembre pasado, y cuyo lema es “Turismo para un crecimiento inclusivo”, SECTUR Coahuila ofreció esta ponencia de primer nivel con el especialista mundial doctor Passolas, quien expuso que el turismo del futuro debe ser solidario y humilde.

El turismo inclusivo, apuntó, va más allá del turismo accesible, es donde no hay ni debe haber ninguna clase de discriminación; es participativo, comunitario, con base absoluto del respeto y sostenibilidad: “No todo el mundo lo ve así”.

Comentó que México es un país accesible; algunos destinos turísticos no son accesibles y no lo pueden ser nunca, y citó el ejemplo de las pirámides. Pero sí tienen que ser accesibles los edificios, los museos, etc.

Mencionó que en algún momento de la vida y por diversos motivos como simplemente la edad, todos somos o seremos discapacitados.

Consideró que el turismo que viene debe ser comunitario, con beneficios económicos y sociales que deben llegar a todas las capas de la sociedad y brindar oportunidades.

Lamentó que haya gobiernos en el mundo que no destinan presupuesto al turismo, y visualizó que el turismo que viene no será de grandes masas.

Finalmente destacó la extensión territorial de Coahuila y comentó que es mayor a 37 países de América Latina y a 25 de Europa: “Coahuila es un gigante en territorio y en posibilidades”.

En la Universidad Tecnológica de Parras se realizó la transmisión simultánea de esta disertación hacia las universidades Lasalle, Ibero, Autónoma de la Laguna y UANE, de Torreón; Nueva Vizcaya y UANE, de Saltillo; la Universidad Tecnológica Regional de la Carbonífera, la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera y el Instituto Gastronómico de Monclova.

Vía virtual también participaron representantes y autoridades del sector turismo de las distintas regiones.

En Parras, acompañada de la Rectora de la UTP, Adriana Vidal Caballero, la Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado, Azucena Ramos Ramos, ofreció un mensaje a los estudiantes y a la cadena de valor del turismo, además de agradecer al embajador de la OMT en España su valiosa participación en las actividades conmemorativas al Día Mundial del Turismo en Coahuila.

Reconoció la amplia y sólida trayectoria del doctor Passolas y resaltó: “Los coahuilenses nos sentimos honrados de contar con su magna conferencia y de que nos haya compartido sus conocimientos sobre la industria turística, que atraviesa por tiempos complicados por la pandemia, y que hoy más que nunca adquiere mayor relevancia la suma de todos y el valor de la inclusión”.

La subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera, Karina Treviño, estuvo presente en la UTRC en Sabinas, mientras que a la UPMF asistió en representación de la secretaria Ramos Ramos la directora de Planeación y Desarrollo Turístico de SECTUR Coahuila, Herlinda de la Cruz.

DR. PASSOLAS, UNA EMINENCIA EN TURISMO MUNDIAL

El doctor Passolas fue secretario general de la Asociación Mundial para la Formación Profesional Turística; Embajador y miembro del Consejo Directivo de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, y ex Vicepresidente de los Miembros Afiliados de la Organización Mundial de Turismo.

Ha ocupado también a lo largo del tiempo importantes cargos en la historia mundial del Turismo en España, México y la OEA.

Ha Impartido clases magistrales, cursos en escuelas y universidades y múltiples conferencias durante más de 40 años sobre diversos temas, especialidades y sectores turísticos en cuatro continentes.

