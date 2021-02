Comparece ante Morena presunta víctima de violación de Félix Salgado Macedonio

Ciudad de México a 16 de Febrero de 2021.- Patricia Olamendi, representante legal de Basilia “N”, presunta víctima de violación cometida por Félix Salgado Macedonio, señaló que la comparecencia con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue simulación y estuvo llena de hostilidad por parte de los abogados del ahora candidato a la gubernatura del estado de Guerrero.

Basilia “N”, presunta víctima de violación sexual de Félix Salgado Macedonio, compareció por tres horas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en un hotel ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma, de la Ciudad de México (CDMX).

La audiencia estaba programada en las oficinas del área jurídica del partido, ubicadas en la calle de Liverpool número 3; sin embargo, ante la convocatoria de manifestaciones feministas, fue cambiada.

La defensora legal se pronunció ante el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero pese a que se le acusa de haber violado a varias mujeres.

“Citaron a la víctima en una actitud muy hostil, dándole todo el peso fuerte a los abogados del agresor, y han sido varias horas muy intensas de conflicto”.

Patricia Olamendi, representante legal y feminista

Olamendi señaló que ha solicitado medidas de apoyo y de protección para la presunta víctima de violación por parte de Félix Salgado Macedonio, pues les preocupa su situación “sobre todo en este momento, frente a un hombre tan poderoso como lo es el hoy candidato a gobernador de Guerrero”.

Basilia “N”, presunta víctima de violación cometida por Félix Salgado Macedonio, señaló que rindió su testimonio a fin de aclarar que no se trata de una mentira o simple guerra sucia contra el político.

“Estoy aquí alzando la voz y no me van a callar, a menos que me maten, mientras no me van a callar (…) No estoy viendo que me hagan caso, y tengo mucho miedo de que este señor sea gobernador. Podría esperar que vayan a mi casa, ¿cómo voy a vivir así? Si ha hecho cosas así sin ser gobernador, ahora que lo sea no puedo quedarme a vivir aquí”.

Basilia “N”, presunta víctima de violación cometida por Félix Salgado Macedonio.

