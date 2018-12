Como Magistrado, mi prioridad será brindar confianza a los ciudadanos: Mery Ayup

Saltillo, Coahuila a 26 de Diciembre de 2018.- Como es del conocimiento público el día de hoy la propuesta del Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, para que un servidor asuma el cargo de Magistrado del Poder Judicial del Estado en la sala auxiliar de Torreón, fue ratificada por el Congreso del Estado.

La confianza del titular del Ejecutivo y del Poder Legislativo me honra profundamente, asumo el cargo con humildad y con el compromiso de poner toda mi capacidad al servicio de la comunidad como siempre lo he hecho en mi trayectoria pública. Con esta nueva responsabilidad me llevo la satisfacción de haber servido en los tres poderes del estado.

Como Magistrado, mi prioridad será brindar confianza a los ciudadanos en el Poder Judicial, así como la implementación de las mejores prácticas de impartición de justicia en el mundo que garanticen calidad, imparcialidad, eficiencia y sumando a Coahuila a la vanguardia de la materia con los modelos de justicia abierta, además de acercar de una manera clara y transparente el actuar del órgano jurisdiccional mediante un nuevo modelo de comunicación.

Mi compromiso como Magistrado será ver de frente a la persona y llevar la justicia para todas y para todos. No sólo para unos cuantos, seré un funcionario público de puertas abiertas a la sociedad como lo he sido a lo largo de mi vida política y buscaré ser sensible a todos los temas que puedan competer al Poder Judicial.