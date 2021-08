Comisión de Inspección revisa acciones a lo largo del primer semestre

· Titular de la dependencia municipal rindió informe ante los regidores.

· Se aprobaron 32 peticiones de cambios en las licencias de alcoholes.

Torreón, Coahuila a 26 de agosto de 2021.- Los regidores del Cabildo de Torreón, integrantes de la comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, recibieron hoy el reporte de las múltiples actividades realizadas durante la primera mitad del año, por personal del área de Inspección Municipal, encargado de vigilar la aplicación de las normativas municipales.

El director de la dependencia, Antonio López González, dio a conocer durante la trigésimo primera sesión de la comisión, que las revisiones del semestre arrojaron 89 dictámenes técnicos en establecimientos mercantiles, más 439 actas por diversos motivos y 78 infracciones por limpieza, con un total de mil 891 locales visitados.

Se realizaron 118 acciones jurídicas por diversos reportes de problemas entre particulares y/o vecinos, lo que comprendió 12 audiencias y 19 actuaciones; se mantuvo vigilancia en 21 colonias y ejidos, donde acuden camiones materialistas y se levantaron 16 actas por infracciones al reglamento.

Sumaron 114 clausuras a locales comerciales de todo giro durante los seis meses citados por irregularidades varias, como no contar con licencia de funcionamiento, falta de licencia de construcción, no contar con licencia de alcoholes, venta de artículos robados, no respetar el horario y violación de sellos de clausura.

Para vigilar el acatamiento de los protocolos sanitarios del Subcomité Regional de Salud de La Laguna, se hicieron revisiones frecuentes en los mercados Juárez, Abastos y Alianza, apoyó la aplicación de vacunas contra el virus Covid-19 en diferentes centros y ofrecieron pláticas informativas a diferentes gremios.

También durante el desarrollo de la sesión, se aprobaron las peticiones de varios locales comerciales para el cambio de giro, denominación y domicilios en sus licencias de alcoholes como apoyo a la reactivación económica.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet