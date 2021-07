COM analiza si habrá castigo para equipo de softbol, tras caso de uniformes

(AGENCIAS) 29 de julio de 2021.- La Selección Mexicana de Softbol está metida en una controversia después que se descubrió que dejaron tirado en la basura los uniformes que le entregó el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Ante esta situación, el presidente de la Federación Mexicana de Softbol, Rolando Guerrero, dijo, en entrevista, que dejaron esos uniformes porque las maletas de las deportistas tenían sobrepeso y que no fue lo único que abandonaron en Tokio.

Carlos Padilla, presidente del COM, salió a cuestionar estas acciones y reveló que estuvieron a punto de dejar fuera al equipo de los Juegos Olímpicos porque descubrieron otras irregularidades.

El mandamás del COM señaló, en entrevista con ESPN, que hablarán con Guerrero cuando termine la justa, pero comentó que los problemas con el equipo y la federación empezaron con la presentación del uniforme que usaron.

«Vamos a hablar con el presidente de la Federación (Guerrero) llegando a México, para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación en Tokio. Algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia”, dijo Padilla a ESPN.

Padilla explicó que la federación había presentado un uniforme con todos los requerimientos que pedían, incluido con el logo del COM y la bandera de México, pero que se llevaron la sorpresa cuando vieron el jersey que usaron en los partidos para Tokio 2020 fue diferente.

Comentó que pensaron castigar al equipo y a la federación de inmediato, pero que no lo hicieron porque significaba acortar su participación en Tokio 2020 y que tomaron la decisión de esperar a una explicación.

Pero después de ver lo sucedido con los uniformes que les entregaron, Padilla aseveró que analizarán seriamente dejar fuera a las jugadoras y a la federación de los Juegos Centroamericanos de 2022 y de los Juegos Panamericanos 2023.

«Una de ellas (de las sanciones) es simplemente es que no van a participar, en caso de que se comprueben algunos temas, como estos que te digo, en el ciclo Olímpico, como Panamericanos, Centroamericanos; en París ya no hay softbol, pero en Panamericanos y Centroamericanos sí”, expresó el presidente del COM.

Federación responde a críticas

A través de su cuenta de Twitter, la Federación Mexicana de Softbol anunció que expulsarán a las jugadoras que hayan dejado el traje de gala usado en la Ceremonia de Apertura y/o su uniforme de competencia.

Si se demuestra que dejaron uniformes de juego competencia (y/o) uniforme de gala, es fácil (identificar a las jugadoras responsables) con su número de casaca (y) no podrán participar más con (el equipo de la) Federación Mexicana de Softbol”, dice parte del mensaje que mandó la cuenta después de las críticas que recibidas por los comentarios del presidente.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet