Colate renuncia al juicio contra Paulina Rubio por la custodia de su hijo

(AGENCIAS) 12 de agosto de 2021.- Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, confirmó sus intenciones de abandonar la lucha legal que mantenía con Paulina Rubio por las visitas y tiempos que pasaba cada uno con su hijo Andrea Nicolás.

A poco más de una semana de haber protagonizado su último encuentro frente a un juez, Colate se dio por vencido y reveló en entrevista para el programa Sale el Sol su propósito de no volver a ver a la mamá de su hijo en una audiencia.

“He decidido a partir de ahora ya no tengo abogado, porque realmente me doy cuenta que llevo 10 años de litigio y toda esta gente involucrada es toda una industria, yo ya no puedo más, me perece que es absurdo, súper negativo para los niños, te hablo en general y por mi parte yo no quiero volver a una corte. Solo Dios sabe lo que vendrá, vamos día a día”, explicó Vallejo-Nágera.

De la misma manera, el español manifestó que ha invertido mucho dinero y esfuerzo sin tener los mejores resultados para convivir con el niño, y de paso aseguró que la cantante mexicana ha gastado mucho más que él.

“Yo dije que me había gastado más de 400 mil euros, casi medio millón de dólares, y dijo que era verdad, eso por mi parte, de la otra parte multiplícalo por 4, esto para ellos es un negocio, hay muchas personas que están involucradas cobrado cantidades extraordinarias de dinero, a nadie le importa en lo más mínimo el beneficio del niño, todo mundo está ahí por beneficio egocéntrico o estimulación absurda”, detalló.

Sin embargo, antes de culminar la entrevista, Colate aseguró que los únicos perjudicados en esta situación son los menores.

“Yo no creo que nadie considere una victoria separar a su hijo de su familia es algo que no entiendo […] y a quien se hace daño es a los niños y quienes lo van a sufrir de por vida son los niños, creo que sus prioridades o su forma de actuar no va en beneficio (de ellos)”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet